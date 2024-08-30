В закупках дронов для ВСУ обнаружили нарушения на 3,36 млрд грн: что известно

В Украине проверили закупки беспилотных систем, которые проводила Госслужба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины. По результатам аудита оказалось, что 3,36 млрд грн, выделенных на закупку БПЛА в 2022-2023 годах, были использованы с нарушениями.

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Об этом сообщили в Счетной плате, которая и утвердила отчет по результатам аудита. "Установлено, что из выделенных на закупку беспилотных систем средств использовано с нарушением нормативно-правовых актов 3,36 млрд грн, в том числе с несоблюдением собственных распорядительных документов – 0,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что одной из причин стало несовершенство законодательства, регулирующего деятельность Госспецсвязи. До недавнего времени эти документы вообще не предусматривали возможность осуществления закупки беспилотных систем, отмечают в Счетной палате.

"В целом в процессе аудита установлено, что закупка беспилотных систем по прямым договорам, то есть без конкурентных процедур и возможности заказчика проверять составляющие расходов поставщика, вместе с ценообразованием в соответствии с выводами судебных экспертов создавали риск закупок беспилотных систем по завышенной стоимости. Без дополнительных судебных экспертиз подобную закупку отменить невозможно", – констатировали в ведомстве.

При этом полный отчет о закупках не будет обнародован публично, т.к. это может навредить национальной безопасности, говорится в сообщении. "Материалы аудита будут направлены президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны и объектам контроля для соответствующего реагирования", – заявили в Счетной палате.

Напомним, в июле-2024 Кабмин уже внес изменения в постановление о порядке закупок беспилотных систем. В частности Госспецсвязи получило возможность осуществлять закупки БПЛА украинского производства через систему Prozorro. До того таким образом можно было закупать только некоторые беспилотники иностранного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые тендер на закупку украинских FPV-дронов через Prozorro был объявлен только в августе 2024 года. Впрочем, такие торги осуществляются через закрытый модуль Prozorro, где вся чувствительная информация скрыта для обеспечения безопасности.

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