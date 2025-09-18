Правила для украинцев в Польше могут кардинально измениться с 1 октября: что прописали в новом законе

Парламент Польши окончательно принял новый законопроект о помощи украинским гражданам, которые получили убежище от войны в этой стране. Документ предусматривает существенные изменения в условиях получения социальной помощи, в частности программы "800+", для украинских беженцев уже с октября.

Об этом сообщает "Польское радио". Инициаторы изменений утверждают, что они направлены на усиление интеграции украинских беженцев в польское общество и рынок труда, а также на оптимизацию использования социальных выплат.

К чему готовиться украинцам в Польше

Помощь "800+". 800 злотых (около 9 тыс. грн по актуальному курсу) будут получать ежемесячно семьи с детьми до 18 лет, чьи родители работают, а дети получают образование в польских школах. Исключение сделают только для семей, члены которых имеют инвалидность.

800 злотых (около 9 тыс. грн по актуальному курсу) будут получать ежемесячно семьи с детьми до 18 лет, чьи родители работают, а дети получают образование в польских школах. Исключение сделают только для семей, члены которых имеют инвалидность. Финансовая активность. Для получения выплат иностранцы должны зарабатывать минимум 50% от минимальной заработной платы, то есть 2333 злотых (около 24,6 тыс. грн).

Для получения выплат иностранцы должны зарабатывать минимум 50% от минимальной заработной платы, то есть 2333 злотых (около 24,6 тыс. грн). Систематический контроль. Иностранцев, получающих выплаты, ежемесячно будут проверять относительно экономической активности и пребывания на территории страны – тем, кто выехал, или не работает, выплаты приостановят.

Иностранцев, получающих выплаты, ежемесячно будут проверять относительно экономической активности и пребывания на территории страны – тем, кто выехал, или не работает, выплаты приостановят. Идентификация и контроль проживания . Номер PESEL будет требоваться для лучшей идентификации заявителей и их детей, а при его выдаче будет проверяться проживание детей в Польше.

. Номер PESEL будет требоваться для лучшей идентификации заявителей и их детей, а при его выдаче будет проверяться проживание детей в Польше. Интеграция баз данных различных учреждений для более эффективного контроля и предотвращения мошенничества.

различных учреждений для более эффективного контроля и предотвращения мошенничества. Ограничение медицинских услуг для взрослых граждан Украины. Это затронет программу здравоохранения, медицинскую реабилитацию, стоматологическое лечение и программы лечения лекарствами.

для взрослых граждан Украины. Это затронет программу здравоохранения, медицинскую реабилитацию, стоматологическое лечение и программы лечения лекарствами. Продление законности пребывания. Статус защиты будет предоставляться гражданам Украины до 4 марта 2026 года.

Когда наступят изменения

Поскольку Сенат Польши не вносил своих поправок к принятому Сеймом законопроекту, он считается окончательно принятым парламентом. Теперь он ожидает подписи президента Кароля Навроцкого, в чем нет сомнений, поскольку именно президентская канцелярия внесла документ в парламент.

Новые правила в Польше, как правило, вступают в силу на следующий день после их публикации в Вестнике законов. Но, скорее всего, изменения вступят в силу с октября, поскольку предыдущие правила действуют до конца сентября.

Как уже сообщалось, по оценке министерства внутренних дел Польши, из-за новых правил право на помощь "800 Плюс" могут потерять около 10% ее получателей. Но если законопроект не подпишут, около 800 тыс. иностранных граждан будут вынуждены покинуть страну.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для въезда в Польшу украинцам нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств – минимум 300 злотых на короткую поездку или 75 злотых на каждый день пребывания (соответственно 3403 грн и 850 грн). Также в зависимости от страны пограничники требуют 200-2500 злотых на обратный путь.

