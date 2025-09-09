В Польше готовятся решить судьбу беженцев: что будет с выплатами украинцам

По новым правилам, украинцы в Польше должны будут работать, чтобы получать пособие на детей по государственной программе "800 Плюс". Если хотя бы один месяц родители ребенка не будут работать, выплаты будут прекращены.

Видео дня

Об этом, как сообщает TVP Info, заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик. Отметим, что программа "800 Плюс" предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых (более 9 тыс. грн) семьям с детьми.

Новые условия "800 Плюс"

В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. Он предложил альтернативный, предусматривающий ограничение помощи "800 Плюс" и медицинского страхования для нетрудоустроенных украинцев.

Проверки родителей на предмет трудоустройства начнутся с февраля 2026 года. В случае принятия закона получатели помощи будут должны:

легально проживать в Польше;

иметь трудоустройство в этой стране;

дети – посещать местные школы.

Система будет работать автоматически – получателей ежемесячно будут проверять по экономической активности. Тем, кто не работает и не ищет работу, выплаты будут приостанавливать.

Исключение сделают для семей с инвалидностью. Они будут получать выплаты даже без официальной работы.

Польше грозит хаос

Если необходимый законопроект не будет принят, подписан и опубликован до 30 сентября, 800 тыс. иностранных граждан будут вынуждены покинуть Польшу. Это погрузит страну в хаос.

"Нам нужно принять этот законопроект до 30 сентября. Речь идет не только о помощи "800 Плюс", поскольку это в значительной степени политический вопрос. Дело в том, что 1 октября те, кто вносит вклад в ВВП Польши и заполняет пробелы на рынке труда, могут потерять легальный доступ к работе. Если это произойдет, хаос и проблемы начнутся не только на рынке труда, но и в образовании и многих других сферах", – отметил он.

Мацей Дущик возразил, что в системе соцпомощи существуют массовые злоупотребления. Но порой родители оформляют выплаты в Польше, а сами возвращаются на родину. Теперь из-за новых правил право на помощь "800 Плюс" могут потерять около 10% тех, кто ее получал.

Навроцкий – не автор идеи

Мацей Дущик уверяет, что Кабмин разрабатывал изменения в "800 Плюс" еще с прошлого года. То есть премьер и президент, представляющие противоположные политические лагеря, в этом вопросе сошлись.

"Мы начали подготовку к усилению системы доступа иностранцев к льготам в ноябре прошлого года. Сначала мы планировали связать ее с налоговой системой, но после обсуждений с Министерством финансов решили, что лучшим решением было бы связать ее с профессиональной деятельностью. Президент имел определенное влияние на ускорение этой работы, но построение такой системы требует месяцев подготовки", – отметил заместитель министра.

Новые правила будут касаться не только украинцев и не только получателей помощи "800 Плюс", но системы семейных выплат и всех иностранцев в целом. Впрочем, если необходимый законопроект не будет принят, подписан и опубликован до 30 сентября, 800 тыс. иностранных граждан будут вынуждены покинуть Польшу. Но Дущик заверил, что Совет министров примет законопроект сегодня, после чего 9-10 сентября его передадут в парламент.

Как сообщал OBOZ.UA, также Германия готовит новые правила для украинских беженцев. Выплаты для новоприбывших хотят значительно урезать, также планируется ограничение доступа к медицинскому страхованию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!