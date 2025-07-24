В поезда не пустили сотни пассажиров: УЗ после скандала с билетами резко ужесточила контроль. Что нужно знать
"Укрзалізниця" (УЗ) после волны критики от украинцев в соцсетях объявила об ужесточении проверок документов при посадке пассажиров на поезд. Это должно помешать желающим воспользоваться услугами перекупщиков и сесть в вагон по билету, оформленному на чужой паспорт. В поезда уже не пустили сотни таких пассажиров.
Об этом 24 июля сообщили в УЗ. Заявление прозвучало в ответ на жалобы пассажиров – они активно сообщают про дефицит билетов и засилье перекупщиков.
"В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами – в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира. Поэтому "Укрзалізниця" усиливает проверку документов перед посадкой", – говорится в сообщении.
Детали
- Поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.
- Сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам.
- На вокзалах и ж/д станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны.
- На крупном сайте онлай-объявлений блокируют перекупщиков, которые пытаются перепродавать билеты – если пассажир нашел такое объявление, ему следует сообщить УЗ.
- Для покупки билетов на популярные международные рейсы по-прежнему нужна верификация через Дію.
На что жаловались украинцы
- Сложно купить билеты на популярные направления за 2-3 недели до поездки.
- Билеты появляются в продаже "внезапно" и "сразу исчезают".
- Перекупщики выкупают билеты, в Telegram-каналах предлагают за дополнительную плату.
- Клиенты перекупщиков могут сесть в вагон по чужому билету, т.к. данные из проездного документа редко сверяют с паспортными данными.
- За час до отправления поезда непроданные билеты сдают, вагоны отправляются полупустыми.
Нехватка билетов может сохраняться
Кроме действий "нелегалов", на дефицит билетов влияют объективные факторы:
- повышенный спрос в сезон отпусков – на некоторых направлениях количество желающих купить билет выросло более чем в 4 раза;
- резерв билетов для военнослужащих;
- приоритет для детских групп из прифронтовых регионов.
"Да, в пик сезона это создает дополнительную нагрузку на парк. Но мы назначаем дополнительные рейсы, оптимизируем каждый вагон и объявляем новый этап борьбы с перекупщиками. Не поддерживайте мошенников", – резюмировали в компании.
Также он анонсировал внедрение верификации через Дію при покупке билетов на все направлений. Это не позволит выкупать билеты массово.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее УЗ также обновила правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов. Маленьким животным разрешили быть без переноски в купе, но при одно условии.
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