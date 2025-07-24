В поезда не пустили сотни пассажиров: УЗ после скандала с билетами резко ужесточила контроль. Что нужно знать

"Укрзалізниця" (УЗ) после волны критики от украинцев в соцсетях объявила об ужесточении проверок документов при посадке пассажиров на поезд. Это должно помешать желающим воспользоваться услугами перекупщиков и сесть в вагон по билету, оформленному на чужой паспорт. В поезда уже не пустили сотни таких пассажиров.

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Об этом 24 июля сообщили в УЗ. Заявление прозвучало в ответ на жалобы пассажиров – они активно сообщают про дефицит билетов и засилье перекупщиков.

"В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами – в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира. Поэтому "Укрзалізниця" усиливает проверку документов перед посадкой", – говорится в сообщении.

Детали

Поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных .

. Сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам .

. На вокзалах и ж/д станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны.

На крупном сайте онлай-объявлений блокируют перекупщиков , которые пытаются перепродавать билеты – если пассажир нашел такое объявление, ему следует сообщить УЗ.

, которые пытаются перепродавать билеты – если пассажир нашел такое объявление, ему следует сообщить УЗ. Для покупки билетов на популярные международные рейсы по-прежнему нужна верификация через Дію.

На что жаловались украинцы

Сложно купить билеты на популярные направления за 2-3 недели до поездки.

Билеты появляются в продаже "внезапно" и "сразу исчезают".

Перекупщики выкупают билеты, в Telegram-каналах предлагают за дополнительную плату.

Клиенты перекупщиков могут сесть в вагон по чужому билету, т.к. данные из проездного документа редко сверяют с паспортными данными.

За час до отправления поезда непроданные билеты сдают, вагоны отправляются полупустыми.

Нехватка билетов может сохраняться

Кроме действий "нелегалов", на дефицит билетов влияют объективные факторы:

повышенный спрос в сезон отпусков – на некоторых направлениях количество желающих купить билет выросло более чем в 4 раза;

резерв билетов для военнослужащих;

приоритет для детских групп из прифронтовых регионов.

"Да, в пик сезона это создает дополнительную нагрузку на парк. Но мы назначаем дополнительные рейсы, оптимизируем каждый вагон и объявляем новый этап борьбы с перекупщиками. Не поддерживайте мошенников", – резюмировали в компании.

Также он анонсировал внедрение верификации через Дію при покупке билетов на все направлений. Это не позволит выкупать билеты массово.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее УЗ также обновила правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов. Маленьким животным разрешили быть без переноски в купе, но при одно условии.

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