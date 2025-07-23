"Невозможно купить билеты на поезд": украинцы в соцсетях массово возмущены "Укрзализныцей". Что происходит

В Украине пассажиры массово начали жаловаться, что билеты на поезд исчезают через секунды после открытия продажи, а вагоны едут полупустые – люди считают, что это дело рук перекупщиков, которые скупают места через ботов и перепродают вдвое дороже. В "Укрзалізниці" (УЗ) предостерегают не покупать билеты в неофициальных источниках, акцентируют на проверках и советуют мониторить сайт.

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В сети начали распространяться массовые жалобы на невозможность купить билеты в УЗ. OBOZ.UA решил разобраться, что на самом деле происходит. По словам пользователей, проблема носит системный характер, ведь билеты массово выкупают боты и перекупщики, которые затем перепродают их в Telegram-каналах, на OLX и других платформах с накруткой в 2-3 раза.

Еще большее возмущение у граждан вызывает то, что многие из этих билетов потом возвращаются, потому что их не используют или перепродают слишком поздно. За 20 дней до даты отправления открывается продажа и буквально через несколько минут билетов уже нет. Пользователи отмечают, что часто перекупщики выкупают их автоматически – скриптами, ботами, фейковыми аккаунтами в Дії.

Затем или ждут "горячего" покупателя, или массово возвращают билеты за день до рейса, теряя всего 9 грн комиссии, это позволяет им снова перехватить эти же билеты и выставить на перепродажу по завышенной цене.

В результате – реальные пассажиры не могут спланировать поездку, а "горячие" направления (Киев–Львов, Киев–Одесса, Ужгород) остаются недоступными даже за месяц до даты отправления. Люди не могут поехать на похороны, свадьбу, в командировку или в отпуск и не понимают, почему вообще это возможно.

OBOZ.UA обратился на горячую линию компании, где нам сообщили, что нужно следить за обновлениями на официальном сайте, периодически проверять наличие мест и ни в коем случае не пользоваться услугами перекупщиков. Пассажирам рекомендуют иметь документы при посадке, ведь проводники всегда проводят проверку соответствия ФИО в билете и паспорте.

Одной из гражданок, которая обратилась за выкупом билетов для себя и детей в кассу, работники подтвердили, что "такое продолжается давно", и даже выкупить три места в одном купе почти невозможно. На горячей линии также объясняют, что на транзитные станции выделяется меньше билетов, а основная масса мест приходится на участки между начальными и конечными станциями маршрута. Также OBOZ.UA обратился с официальным запросом в "Укрзалізницю", чтобы прояснить ситуацию, однако пока не получил ответа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов, а маленьким животным разрешили быть без переноски в купе, если выкуплены все места. Отмечается, что новые условия учитывают комфорт и безопасность как животных, так и пассажиров.

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