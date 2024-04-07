С карточек украинцев воруют миллионы гривен: назван наиболее распространенный способ мошенничества

За последний год количество мошеннических случаев с использованием платежных карт в Украине нанесло гражданам ущерб на сумму 830 миллионов гривен. Самая распространенная среди мошенников схема обмана – использование персональных данных, которые разглашают сами украинцы.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Большое количество мошеннических случаев стало следствием активного использования платежных карт в онлайн-среде, где действует больше мошенников.

В 2023 году 80% ущерба от мошеннических операций пришлось на социальную инженерию. Самые распространенные сценарии социальной инженерии включают в себя:

рассылка фейковых сообщений;

изготовление дубликатов SIM-карт;

звонки от лиц, выдающих себя за работников банков.

Эти схемы имеют целью получить доступ к личным данным и финансовым ресурсам граждан. Национальный банк совместно с Киберполицией и другими государственными органами активно работают над повышением финансовой грамотности граждан и формированием правил кибербезопасности.

Также уже в текущем году планируется завершить внедрение новых требований. Они будут ориентированы на повышение сохранности платежного рынка.

Как избежать мошенничества с платежными картами

Национальный банк призывает не разглашать данные своих платежных карт, в том числе номер, срок действия и код безопасности, иначе может увеличиться риск кибермошенничества. Для обеспечения большей защиты рекомендуется зарегистрировать SIM-карту в мобильном операторе.

Следует быть осторожными и не разглашать личные данные, а также следить за обновлениями правил безопасного использования платежных карт. Только совместными усилиями можно снизить риск финансовых потерь из-за мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за 2023 год ущерб, нанесенный поставщикам платежных услуг, торговцам и клиентам из-за незаконных операций с платежными карточками, составил 833 миллиона гривен. Эта сумма превышает показатель за 2022 год на 73%.

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