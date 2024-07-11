В Киеве ввели жесткий график отключения электроэнергии: когда не будет света 11 июля

.В Киеве отключать электроэнергию 11 июля будут на протяжении всех суток. Отключения могут затронуть также и период "серых зон".

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"С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди. Причина усиления ограничений - рост потребления в жару", - отмечают в "Укрэнерго".

СЕО Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook в очередной раз объяснил, как понять отключение нескольких очередей. Да, при отключении двух групп без света останутся только те, у кого в графиках предусмотрен гарантированный период отключения. Три-четыре группы – также свет могут отключаться в светло-серой зоне (возможны отключения).

Если говорят, что нужно отключить 1-2 группы/очереди, то это означает, что отключение будет происходить в пределах темно-серых слотов на конкретный момент времени. То есть, например, если в среду с 18.00 нужно ограничить потребление на две очереди, то за графиками – это отключение 3 и 4 группы. Если нужно отключить 3-4 группы/очереди, то к темно-серым слотам добавляются еще и светло-серые. будут 3 и 4 группы (темно-серые зоны) и 1-2 группы (светло-серые зоны)", – объясняет Коваленко.

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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