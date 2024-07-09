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В Киеве показали график отключения электроэнергии на 9 июля: как долго не будет света

Александр Литвин
Личные финансы
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График отключений света будет жестким

В Киеве 9 июля графики отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. При этом с 16.00 до 22.00 будут применять четыре очереди отключений, так что электроэнергии может не быть в "серый" период графика.

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"По прогнозу, с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в другие часы – 3 очереди", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Пример графика в Киеве

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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