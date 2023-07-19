В каких областях Украины жители получают самые маленькие пенсии: озвучено три региона

В Украине самые большие средние пенсии получают киевляне – 7 190,40 грн. Высокие средние пенсии также у жителей Донецкой (6 601,48 грн), Луганской (6 294,83 грн) и Ривненской областей (6 239,83 грн).

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Средняя пенсия по остальным областям составляет менее 6 000 грн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Пенсионным фондом.

При этом у жителей семи областей (Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Одесской) средняя пенсия превышает 5 000 грн.

У жителей еще 14 регионов она колеблется от 4 023,42 до 4 944,11 грн. Наименьший средний размер пенсий – у жителей Тернопольской (4 023,42 грн), Закарпатской (4 198,79 грн) и Черновицкой областей (4 211,25 грн).

Как ранее сообщалось, некоторые украинцы имеют право на получение социальной помощи и пенсии сразу же. В частности, это связано с определенными обстоятельствами в детстве.

"Лицо с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и которое получает государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", может получать при наличии права и пенсию в связи с потерей кормильца", – объяснили в ПФУ.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что Ощадбанк, как и другие банки, возобновил проверку выплачиваемых переселенцам пенсий. В результате те, кто не пройдет верификацию, рискуют остаться без выплат.

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