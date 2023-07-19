Кто из украинцев может одновременно получать пенсию и соцпомощь: объяснение Пенсионного фонда

Некоторые украинцы имеют право на получение социальной помощи и пенсии одновременно. В частности, это связано с определенными обстоятельствами в детстве.

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"Особа с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и которая получает государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", может получать при наличии права и пенсию с потерей кормильца", – говорится в сообщении ПФУ (Пенсионный фонд Украины).

Лица, которым установили наличие инвалидности до 18 лет, имеют право на социальную помощь в размере:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 грн);

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 грн);

на детей с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 грн).

Напомним, ранее в Дії в тестовом режиме стартовал прием заявлений на получение компенсаций за уничтоженное во время войны жилье. Заявки с 18 июля начали принимать у владельцев разрушенной недвижимости в Мощуне и Бородянке в Киевской области. При этом необходимо, чтобы у дома или квартиры был только один владелец.

После окончания бета-теста услуга станет доступна:

для других населённых пунктов;

для имущества, находившегося в общей собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по окончании COVID-пандемии в Украине с 1 сентября Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

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