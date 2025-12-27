В Грузии будут бесплатно лечить украинских беженцев: программу продлили

Грузия приняла решение продлить бесплатное медицинское обслуживание для беженцев из Украины. Такие же услуги госстраховка покрывает гражданам Грузии.

Об этом сообщает издание NG. Так, Грузии продлили до 1 апреля 2026 года бесплатное пользование рядом медицинских услуг для граждан Украины, которые прибыли в страну из-за боевых действий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В рамках государственных программ для украинских беженцев доступны иммунизация, лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа, помощь матери и ребенку, психиатрическая поддержка, лечение диабета, диализ, помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения, а также консультации и неотложная помощь, включая роды и экстренную помощь. Такие же услуги госстраховка покрывает гражданам Грузии.

Право на льготыимеют украинцы, которые постоянно проживают в Грузии. Статус постоянного проживания сохраняется при краткосрочных поездках (сроком до трех дней), но теряется при длительных выездах из страны.

Организацией оказания медицинской помощи занимается министерство по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Вернутся ли беженцы после войны

Если после завершения войны в ЕС примут решение полностью отменить все особые права, которые получили украинские беженцы, и будут стимулировать их возвращение домой, процент тех, кто вернется, будет значительно выше. Однако даже в таком случае законные права на пребывание в странах ЕС (через разрешения на работы, браки с гражданами, обучение и т.д.) получит значительная часть украинцев.

Действие директивы о временной защите ЕС будет завершено в марте 2027 года. Если до этого момента закончится война, часть беженцев будет вынуждена возвращаться домой. Стоит отметить, что в страны ЕС приехали украинцы не только из зоны активных боевых действий или с оккупированных территорий.

Если в начале большой войны прогнозы по возвращению украинцев были крайне положительными, то сейчас все больше экспертов склоняются к мнению, что "хорошим" результатом будет возвращение лишь 30% беженцев.

В анализе Центра миграции и экономики развития ifo говорится: "Даже если Украина не сможет освободить оккупированные территории, надежные гарантии безопасности, перспектива членства в ЕС и институциональные реформы для борьбы с коррупцией в сочетании с положительным экономическим развитием могут поощрить около 30 процентов беженцев к возвращению".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

