В Германии заговорили об отмене главной выплаты для украинцев: какие причины и чего ждать

Немецкий депутат Биджан Джир-Сарай предложил лишить украинских беженцев социальной помощи Bürgergeld (563 евро в месяц), поскольку считает, что это стимулирует безработицу и теневую занятость. Вместо этого он предлагает выплачивать по закону пособия по льготам для лиц, ищущих убежища, что на 103 евро меньше.

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Об этом генсек либеральной партии ВДП, входящей в правящую коалицию, заявил в интервью BILD. С 1 января 2023 г. в Германии установлен новый размер социальной помощи для безработных – Bürgergeld, которая на одного человека составляет 563 евро в месяц (24 519 грн).

Эта сумма является существенной поддержкой для многих беженцев, включая украинцев, приехавших в Германию после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Сейчас в Германии проживает около 1,25 миллиона украинских беженцев, получающих эту помощь.

Однако этот вопрос вызывает серьезные дискуссии в немецком обществе и среди политиков. Некоторые считают, что выплата Bürgergeld создает неправильные стимулы, тормозящие выход людей на работу.

Позиция политиков по изменению системы выплат

Депутат Бундестага и входящий в правящую коалицию генеральный секретарь либеральной партии ВДП Биджан Джир-Сарай высказался за необходимость пересмотра выплат социальной помощи для украинских беженцев.

В своем интервью для BILD он отметил, что украинцы должны получать не Bürgergeld, а выплаты по Закону о льготах для лиц, ищущих убежища, как это происходит с беженцами из других стран. Такие выплаты составляют 460 (20 031 грн) евро в месяц, что на 103 евро меньше, чем Bürgergeld.

Причины недовольства

Джир-Сарай подчеркнул, что выплата Bürgergeld может быть невыгодна для немецкой экономики, поскольку люди часто выбирают получать помощь и работать в теневой экономике, чем искать официальную работу. Он обратил внимание на то, что в Германии есть значительная нехватка рабочей силы в таких сферах, как общепит, строительство и уход за людьми. Политик считает, что ресурсы налогоплательщиков должны использоваться для создания рабочих мест, а не для финансирования безработицы.

Другие политики также поддерживают идею упразднения Bürgergeld для украинцев. Глава МВД федеральной земли Бранденбург, Михаэль Штюбген, член консервативной партии ХДС, назвал выплаты Bürgergeld для украинцев "фундаментальной ошибкой" и "тормозом для выхода на работу". Его коллега из Баварии Йоахим Херрманн соглашается с этим мнением, отмечая, что такие выплаты создают неправильные стимулы для украинских беженцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским беженцам в Нидерландах будет проще найти работу и наладить контакт с местным населением. Для этого правительство страны выделило дополнительно 10 млн евро на языковые курсы.

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