В одной из стран ЕС выделили 10 млн евро на помощь украинцам: на что потратят деньги

Украинским беженцам в Нидерландах будет проще найти работу и наладить контакт с местным населением. Для этого правительство страны выделило дополнительно 10 млн евро на языковые курсы.

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Как сообщили на правительственном сайте, финансирование выделили на 2025 год согласно предложению Европейской комиссии продлить действие Директивы о временной защите еще на 1 год. Окончательное решение должно быть принято в конце месяца.

"Несмотря на сложные обстоятельства в Украине, многие украинцы продлили свою жизнь и нашли работу здесь, в Нидерландах. Это чрезвычайное достижение. Мы видим, что у украинцев растет необходимость найти работу достойную их уровня, и этому способствует качественное изучение нидерландского языка. Поэтому мы оказываем дополнительную поддержку муниципалитетам в продолжении уроков языка", – сказала по этому поводу министерша социальных дел и занятости Нидерландов Кариен Ван Геннип.

Ранее в парламенте Нидерландов предложили ужесточить правила, которые регулируют финансовые обязательства трудоустроенных беженцев. Если инициатива будет одобрена, трудоустроенным украинцам в этой стране придется платить за жилье и питание.

Отметим, все меньше украинских находящихся за рубежом беженцев планируют переехать обратно в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% до 26%. Чтобы вернуть людей, принимать меры нужно уже сейчас, говорят эксперты. И речь идет не только о рынке труда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным Евростата, Нидерланды оказались одной из немногих стран Евросоюза, где наблюдается отток беженцев из Украины. В частности, в апреле их уменьшилось более чем на 8 тыс. человек. По состоянию на конец апреля статус временной защиты в странах ЕС имели почти 4,2 млн граждан стран, не входящих в ЕС, из них 98% - граждане Украины.

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