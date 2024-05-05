В Германии находится больше всего украинских беженцев: они отказываются работать и живут на соцвыплаты

В Германии находятся 1,1 млн украинских беженцев. Это самый большой показатель из всех стран ЕС. Одна из причин, почему украинцы выбирают именно эту страну – относительно высокие выплаты. Однако это привело к тому, что, несмотря на дефицит работников, только каждый пятый украинский беженец решил работать.

Одно из крупнейших немецких изданий Bild побеседовало с находящимися в Германии украинцами. "Немецкий центр занятости предлагает мне только простую работу с низкой оплатой. Скажу откровенно: не стоит! У меня нет для этого мотивации. Потому что если бы я работал в Amazon или других компаниях за 8 или 9 евро нетто в час, мне пришлось бы самому платить за аренду, электричество и воду. Тогда осталось бы слишком мало по сравнению с 563 евро выплаты", – говорится в сообщении.

Большинство опрошенных беженцев даже не ищут работу. Им выгоднее жить за счет германских налогоплательщиков. Сейчас в Германии проживает 1,1 миллионов украинских беженцев от войны. Но работает только каждый пятый. Остальные получат помощь.

Практически во всех отраслях индустрии Германии не хватает работников. 716 тыс. украинских беженцев – трудоспособного возраста. Только 21 процент, то есть 113 тыс. украинцев, работают и платят взносы.

"Я понимаю, что в Германии изменилось мнение в политике и обществе, и я должен идти работать. Но для этого я должен сначала выучить немецкий язык. Объединять языковые курсы и работу трудно", – рассказывает один из беженцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше резко снизилось количество украинских беженцев, сами арендующих себе жилье. В то же время в 2,5 раза стало больше тех, кому платит за жилье работодатель.

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