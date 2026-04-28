Система уже работает: украинцы с Дією на телефоне могут быстро открывать счета в банке

В Украине клиентам банков разрешено открывать счета без походов в отделение и предоставления бумажных документов. Сегодня в Украине благодаря Дії верификация личности при регистрации в банке занимает несколько минут. Благодаря этим изменениям сейчас 70% новых пользователей открывают счет с Дія.

Об этом пишет команда сервиса государственных услуг в своем Telegram-канале. Они говорят, что исследовали опыт 24 банков, которые уже интегрировали сервисы Дії.

Пользователь, когда ему нужно предоставить копии документов, нажимает одну кнопку, и благодаря "Мультишерингу" его данные мгновенно попадают в банк. Это делает передачу данных и подтверждение личности быстрым и незаметным.

Больше всего счетов с помощью Дії открывают в таких банках:

РадаБанк, МТБ Банк, БизБанк – 100% новых пользователей открывают счет с Дія;

Банк Власний Рахунок – 90% новых пользователей;

Асвио Банк – 86%;

ПУМБ – 80%.

Также команда Дії пишет о рекорде в скорости открытия счета – 93 секунды. Этот рекорд был поставлен при регистрации нового пользователя в Monobank.

Как открыть счет в банке через Дію: инструкция

Установить приложение Дія , иметь в нем ID-карту или загранпаспорт и активировать Дія.Підпис (желательно, но не всегда обязательно, поскольку идентификация может проходить через передачу копий документов).

Выбрать банк и загрузить его приложение – подавляющее большинство современных банков (monobank, ПриватБанк, Sense Bank, ПУМБ, А-Банк и т.д.) имеют интеграцию с государственным сервисом.

Зарегистрироваться по номеру телефона: ввести свой номер в приложении банка и подтвердить его с помощью OTP-кода из SMS.

Выбрать способ идентификации через Дію – когда система предложит предоставить документы, выбрать вариант с логотипом Дії.

Подтвердить передачу цифровых копий документов – система автоматически перенаправит в приложение Дія. Там нужно нажать кнопку "Подписать" или "Подтвердить" (может потребоваться введение кода для Дія.Підпис или прохождение проверки FaceID).

Заполнить анкету по возвращении в банковское приложение, при этом данные из документов подтянутся автоматически, поэтому останется указать дополнительную информацию (социальный статус, источник доходов, адрес проживания).

Подписать договор – это делается электронной подписью непосредственно в приложении.

Активировать карту после завершения проверки данных (обычно 5-15 минут) получить виртуальную карту, которую можно сразу добавить в Apple Pay или Google Pay, при желании заказать физическую пластиковую карту (в зависимости от банка можно будет забрать в отделении или получить по почте).

Обратите внимание: банк может инициировать короткий видеозвонок для дополнительной верификации личности.

Какие новые функции добавляли в Дію в течение 2026 года

С 21 апреля украинцам больше не нужно обращаться в госорганы или пользоваться услугами юристов, чтобы зарегистрировать общественную организацию. Теперь это можно сделать онлайн за несколько шагов в Дії.

На портале доступно более 30 направлений деятельности, в частности волонтерство, образование и права человека. К тому же предлагаются гибкие настройки работы организации: как будет работать управление, будут приниматься члены или формироваться финансирование и другие.

С 15 апреля для украинцев в Дії уменьшились комиссии на налоги и государственные платежи. В целом это стало возможным, благодаря тому, что "Укргазбанк", который обрабатывает платежи, пересмотрел свою тарифную политику.

Основная логика нововведений – сделать большинство операций дешевле и более унифицированными, одновременно частично компенсировать расходы на обработку финансовых транзакций. Наиболее ощутимое изменение для пользователей – снижение комиссии на оплату налогов и большинства государственных платежей, отныне:

Также до конца года Министерство цифровой трансформации планирует запустить более 20 новых услуг в Дії. Среди них:

цифровые статусы – статусы многодетной семьи, статус лица с инвалидностью;

оформление базовой социальной помощи через одно электронное заявление вместо нескольких бумажных;

развитие оборонных-инноваций через кластер Brave1;

обеспечение фронта технологическими решениями;

электронный военный учет для работодателей.

Кроме того, анонсированы услуги для бизнеса. Среди них:

долгожданная Дія.Підпис для юридических лиц;

открытие счетов для ООО онлайн;

быстрая регистрация общественных организаций;

электронный воинский учет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что команда сервиса Дія заявляет – повесток в сервисе не будет. В Министерстве цифровой трансформации четко отметили, что не работают над этим и не планируют внедрять подобный функционал в будущем.

