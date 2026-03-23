Дія запускает новую функцию для военных: как воспользоваться
В приложении Дія стартовал бета-тест подачи заявления на единовременную денежную помощь для действующих военнослужащих ВСУ. Услуга позволит оформить выплату онлайн без поездок в воинские части и сбора бумажных документов. Речь идет о выплате, которую государство гарантирует в случае ранения, контузии или иного вреда здоровью при исполнении обязанностей.
Об этом сообщила пресс-служба Дії 23 марта. Приобщиться к тестированию могут все действующие военнослужащие.
Важное условие: если пособие уже было получено и группа инвалидности или процент потери трудоспособности не изменились, повторная выплата не предусмотрена.
Ранее оформление помощи требовало личных обращений, сбора документов и длительного ожидания. После запуска сервиса весь процесс планируют перевести в онлайн-формат.
Как подать заявку
Для участия в бета-тесте нужно:
- зарегистрироваться через форму на портале Дія;
- ознакомиться с условиями и убедиться, что выплату можно получить;
- указать ФИО, РНОКПП и электронную почту;
- нажать кнопку "Зарегистрироваться";
- ждать сообщения о старте тестирования – уведомление должно прийти на указанную в заявке электронную почту.
Какие выплаты предусмотрены
Единовременное пособие гарантируется государством в случае ранения или иного вреда здоровью во время службы – в соответствии с законом о соцзащите военнослужащих. Размер выплаты зависит от степени утраты трудоспособности:
- I группа инвалидности – 400 прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных граждан (3328 грн в 2026 году), или около 1,33 млн грн ;
- II группа – 300 (ПМ), около 1 млн грн;
- III группа – 200 (ПМ), около 665 тыс. грн;
- без установления инвалидности – от 70 ПМ (от 233 тыс. грн) пропорционально проценту потери трудоспособности.
