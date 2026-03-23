Дія запускает новую функцию для военных: как воспользоваться

В приложении Дія стартовал бета-тест подачи заявления на единовременную денежную помощь для действующих военнослужащих ВСУ. Услуга позволит оформить выплату онлайн без поездок в воинские части и сбора бумажных документов. Речь идет о выплате, которую государство гарантирует в случае ранения, контузии или иного вреда здоровью при исполнении обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Дії 23 марта. Приобщиться к тестированию могут все действующие военнослужащие.

Важное условие: если пособие уже было получено и группа инвалидности или процент потери трудоспособности не изменились, повторная выплата не предусмотрена.

Ранее оформление помощи требовало личных обращений, сбора документов и длительного ожидания. После запуска сервиса весь процесс планируют перевести в онлайн-формат.

Как подать заявку

Для участия в бета-тесте нужно:

зарегистрироваться через форму на портале Дія;

ознакомиться с условиями и убедиться, что выплату можно получить;

указать ФИО, РНОКПП и электронную почту;

нажать кнопку "Зарегистрироваться";

ждать сообщения о старте тестирования – уведомление должно прийти на указанную в заявке электронную почту.

Какие выплаты предусмотрены

Единовременное пособие гарантируется государством в случае ранения или иного вреда здоровью во время службы – в соответствии с законом о соцзащите военнослужащих. Размер выплаты зависит от степени утраты трудоспособности:

I группа инвалидности – 400 прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных граждан (3328 грн в 2026 году), или около 1,33 млн грн ;

II группа – 300 (ПМ), около 1 млн грн;

III группа – 200 (ПМ), около 665 тыс. грн;

без установления инвалидности – от 70 ПМ (от 233 тыс. грн) пропорционально проценту потери трудоспособности.

