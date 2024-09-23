Дію ждет новое расширение: какие документы и услуги появятся

В Дії в скором времени появятся новые функции, которые пригодятся как бизнесу, так и обычным гражданам Украины. Самым масштабным обновлением станет запуск Дія.Підпис для юридических лиц. Кроме того появится ветеринарный паспорт, а также будут расширены категории подачи заявлений в Международный реестр убытков.

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Об этом рассказала замдиректора Департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона. По ее словам, юридические лица в будущем получат возможность использовать Дія.Підпис (Дія ID) для удаленной идентификации через мобильное приложение.

"В ближайшее время мы планируем запустить Дія.Підпис для юридических лиц, чтобы бизнес также мог пользоваться мобильным приложением Дія. Также будут расширены категории подачи заявлений в Международный реестр убытков и ветеринарный паспорт. Мы будем сообщать об обновленном функционале", – заявила Ткач.

Сейчас Дія.Підпис могут использовать только физические лица. После его запуска для юрлиц приложение сможет передавать электронные копии документов предприятия в другие информационно-коммуникационные системы и накладывать удаленную квалифицированную электронную подпись (КЭП). Документы с такой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные от руки.

Дія.Підпис можно использовать для подписания документов в приложении и на портале Дія. Кроме того, привязанная к нему услуга Дія ID позволяет авторизовываться на ряде сайтов и в приложениях, которые сотрудничают с Дія.

Появление в Дії ветеринарных паспортов запланировано после запуска Единого госреестра домашних животных осенью-2024. Регистрация в нем будет проходить во время визита к ветеринарному врачу.

В паспорте будет храниться вся информация о животном, включая историю прививок. В случае потери бумажного ветеринарного паспорта эти данные можно будет восстановить из реестра. Также ожидается, что регистрация животных позволит облегчить поиск потерянных домашних любимцев, их идентификацию и возвращение владельцам.

В Дії уже появилась новая услуга для бизнеса

В сентябре-2024 предпринимателям упростили процедуру подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Вместо обращения в центры Гоструда теперь документ можно заполнить в системе єДозвіл на портале Дія.

Как сообщили в Министерстве экономики, проект єДозвіл является частью комплексной услуги е-Підприємець. Подача декларации онлайн занимает секунды.

Декларация соответствия материально-технической базы – это документ, который должны подавать в Гоструда предприятия, оперирующие тяжелыми машинами и механизмами. Чтобы подать ее онлайн, нужно:

авторизоваться на портале Дія;

перейти в раздел "Услуги";

найти комплексную электронную публичную услугу "е-Підприємець" и перейти в услугу;

выбрать услугу по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда через помощника или из перечня доступных услуг в составе комплексной электронной публичной услуги "е-Підприємець";

заполнить заявление на получение комплексной электронной публичной услуги "е-Підприємець" и подписать заявление.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Дію добавили три важных документа для физлиц. Это свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Также для украинцев упростили процедуру оформления свидетельства о рождении ребенка в Дії.

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