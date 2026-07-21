В августе украинцам начислят выплату сразу за два месяца: кто получит деньги за май и июнь

Украинцы, участвующие в программе"Национальный кэшбэк", в августе получат выплаты за май и июнь, но не одной суммой, а двумя отдельными траншами. Реестр начислений за май уже сформирован, а после завершения этих выплат сформируют реестр за июнь, поэтому за два месяца можно получить до 6000 грн, если за каждый месяц был накоплен максимальный кэшбэк.

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Об изменении порядка выплат сообщили на странице Діїі. Там пояснили, что график был пересмотрен, поэтому деньги, которые ранее планировалось перечислить в июле, поступят только в августе.

Почему выплаты перенесли

Недавно участники программы получили кэшбэк за апрель. Использовать эти средства необходимо до 31 июля 2026 года, иначе неиспользованные суммы вернутся в государственный бюджет. После этого государство приступит к выплатам за последующие месяцы. Однако теперь компенсацию за май и июнь будут выплачивать отдельно.

В "Дії" пояснили, что реестр получателей за май уже сформирован. Пользователи могут проверить статус своей выплаты непосредственно в приложении. Только после завершения всех перечислений за май начнется формирование реестра за июнь. Точные даты поступления средств пока не обнародованы, обновленный порядок предусматривает:

выплату за май отдельным платежом;

выплату за июнь вторым траншем;

каждый месяц выплаты будут начисляться независимо друг от друга.

Таким образом, в августе участники программы могут получить два отдельных перевода вместо одного.

Сколько можно получить

Максимальный размер кэшбэка за один месяц составляет 3000 гривен, это означает, что по итогам двух месяцев украинцы могут получить до 6000 гривен, если в мае и июне накопили максимальную сумму компенсации.

Фактический размер выплаты зависит от объема покупок товаров, участвующих в программе, и установленного для них процента кэшбэка. Программа стимулирует покупку товаров украинского производства. На данный момент к ней уже присоединились более 5 миллионов украинцев, а производители зарегистрировали более 400 тысяч товаров.

В зависимости от категории продукции покупатели могут получить компенсацию в размере 5% или 15% от стоимости покупки. Проверить, участвует ли товар в программе, можно с помощью специального сканера штрих-кодов в приложении Дія или на сайте программы "Сделано в Украине".

Полученные средства можно использовать на определенные государством цели. Как показывает статистика, чаще всего украинцы направляют их на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начался прием заявок на субсидии для покупки дров и сжиженного газа на отопительный сезон 2026–2027 годов, однако эта помощь не назначается автоматически — для ее получения необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. Максимальная базовая компенсация за дрова составляет 9 205,14 грн, а жители девяти прифронтовых областей могут дополнительно получить единовременную помощь на приобретение твёрдого топлива.

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