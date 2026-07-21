Украинцам раздадут по 20 тыс. грн на дрова, но помощь получат не все: что нужно знать

В Украине начался прием заявок на субсидии на покупку дров и сжиженного газа на отопительный сезон 2026–2027 годов, однако эта помощь не назначается автоматически – для её получения необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) или подать документы онлайн. Максимальная базовая компенсация за дрова составляет 9 205,14 грн, а жители девяти прифронтовых областей могут дополнительно получить единовременную помощь до 19 400 грн на приобретение твёрдого топлива.

Видео дня

О начале приема заявок сообщает ПФУ. Право на такую помощь имеют граждане Украины, а также иностранцы, законно проживающие на территории страны и имеющие недостаточный уровень доходов для самостоятельной оплаты твердого топлива или сжиженного газа.

При назначении субсидии учитывается совокупный доход семьи. В то же время для отдельных категорий граждан льготы на твердое топливо предоставляются независимо от уровня доходов, это касается:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

членов семей погибших ветеранов войны;

членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Основное условие для получения помощи

Субсидию назначают только тем домохозяйствам, которые отапливают жилье печным способом. Если дом или квартира отапливаются централизованным теплоснабжением, природным газом или электроэнергией, компенсацию на покупку дров не предоставят. Кроме того, при рассмотрении заявлений приоритет имеют:

внутренне перемещенные лица;

жители прифронтовых и деоккупированных территорий;

многодетные семьи;

одинокие пенсионеры;

люди с инвалидностью.

Какую сумму компенсируют

Размер выплаты определяется индивидуально в зависимости от материального положения семьи. В 2026 году базовый норматив составляет 2 тонны твёрдого топлива на одно домохозяйство.

Предельная стоимость одной тонны установлена на уровне 4 602,57 грн, поэтому максимальная базовая сумма компенсации может достигать 9 205,14 грн. Отдельно государство компенсирует расходы на сжиженный газ в баллонах, максимальные суммы составляют:

до 920,52 грн – для домохозяйств из одного-двух человек;

– для домохозяйств из одного-двух человек; до 1 380,78 грн – для семей из трех-четырех человек;

– для семей из трех-четырех человек; до 1 841,04 грн – для семей из пяти и более человек.

Для жителей отдельных областей предусмотрена дополнительная единовременная помощь от международных гуманитарных организаций. Домохозяйства могут получить до 19 400 гривен на приобретение твёрдого топлива. Речь идёт о жителях:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской;

Черниговской областей.

Почему не стоит откладывать оформление

Специалисты рекомендуют подавать документы еще летом, а не ждать начала отопительного сезона. Причин для этого несколько:

осенью дрова традиционно дорожают примерно на 20-40%;

с ростом спроса могут возникать задержки с заготовкой и доставкой;

Пенсионный фонд рассматривает документы в течение 10 рабочих дней, после чего ещё требуется время для перечисления средств.

Какие документы необходимы

заявление;

декларация о доходах и имущественном положении;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

реквизиты банковского счета в формате IBAN;

документ, подтверждающий наличие печного отопления.

Как подать заявление

Оформить субсидию можно несколькими способами. В частности, документы принимают:

через портал Дія ;

; в электронном кабинете Пенсионного фонда с помощью электронной подписи или BankID;

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

в ЦНАПах;

в органах местного самоуправления;

по почте.

После получения полного пакета документов Пенсионный фонд принимает решение в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения средства единовременно перечисляются на банковский счет заявителя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, среди украинцев распространено ошибочное мнение, что мобилизация кого-либо из членов семьи или выезд родственников за границу автоматически лишают права на коммунальную субсидию. На самом деле государственная помощь на оплату коммунальных услуг сохраняется, однако правила её начисления существенно меняются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!