"Укрзалізниця" начала продавать билеты в ЕС по новой евроколее: расписание

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города ЕС. С 12 сентября 2025 года из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в города Европейского Союза – Братиславы, Вены и Будапешта.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Купить билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

Расписание движения поездов:

№961/618 Ужгород – Братислава. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33.

Поезд №617/964 Братислава – Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35.

№146 Ужгород – Будапешт – Вена. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. З

воротный рейс поезда №143 Вена – Будапешт – Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибывать в Будапешт в 13:19 и в Ужгород – в 22:35.

"С введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными. Это позволит, например, выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом", – объясняют в компании.

Зеленский открыл евроколею

Участок новой евроколеи Ужгород – Чоп торжественно презентовали на вокзале Ужгорода. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии и поздравил железнодорожников с результатом. Он поблагодарил всех, кто работал над проектом, подчеркнув его значение для интеграции украинской железной дороги в систему ЕС.

Президент назвал этот проект одним из первых шагов на пути к полной интеграции украинской инфраструктуры с европейской. Он провел параллель с предыдущим объединительным шагом – присоединением энергосистемы Украины к европейской сети. Зеленский подчеркнул, что несмотря на войну страна продолжает реализовывать масштабные инициативы, которые имеют стратегическое значение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на дополнительную верификацию через Дію, перекупщики нашли способ массово выкупать билеты "Укрзализныци". Билеты перепродают в несколько раз дороже, а компания уже передала данные о нарушителях в правоохранительные органы и готовит новые защитные меры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!