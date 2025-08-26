Верификация через Дію не помогла: в Украине разоблачили масштабную схему перекупов билетов на поезда

Несмотря на дополнительную верификацию через Дію, в Украине перекупы нашли способ массово выкупать билеты "Укрзалізниці" с помощью ботов и сети подставных аккаунтов. Билеты перепродают в несколько раз дороже, а компания уже передала данные о нарушителях в правоохранительные органы и готовит новые защитные меры.

Об этом говорится в расследовании BIHUS Info. Несмотря на внедрение электронных систем защиты и лимитов, мошенники находят новые способы заработать на пассажирах.

"Мы провели эксперимент и купили билет на международный рейс Киев–Кишинев через перекупщиков. Это было то самое направление, где обязательна авторизация через Дію, но для посредников это не стало препятствием", – рассказывают журналисты.

По данным расследования, дельцы используют несколько аккаунтов и специальные алгоритмы, позволяющие массово выкупать популярные билеты еще до того, как к ним получат доступ обычные пользователи. Чаще всего речь идет о рейсах с большим спросом – например ночные поезда на запад Украины или маршруты в прифронтовые регионы.

После этого билеты перепродают через сторонние сервисы или в мессенджерах по завышенным ценам, получая прибыль в несколько раз выше официальной стоимости. "Достаточно найти нужный Telegram-канал или группу, чтобы заказать билет на нужный рейс. Услуга стоит около 1000 гривен, но никаких гарантий клиент не получает. Нередко людей просто обманывают", – отмечают в материале.

Особенность схемы – автоматизированный подход. Некоторые перекупы, по словам источников, пользуются ботами, которые круглосуточно мониторят сайт "Укрзалізниці" и мгновенно бронируют места. Другие действуют через сеть подставных лиц, оформляя билеты на разные паспорта и затем передавая данные покупателю. Таким образом они минимизируют риски блокировки и обходят правила персонализации билетов.

В закрытых сообществах можно встретить десятки объявлений с предложениями "помочь" найти место за дополнительную плату. "За последние две недели только одна из таких групп оформила более 300 билетов. Они открыто признаются, что имеют опыт и понимание, как работает система, и подчеркивают, что не дают 100% гарантий, но в основном удовлетворяют заказы", – говорится в сюжете.

Особенно показательным стал момент с покупкой билета на рейс, где верификация через Дію является обязательной. Расследователи объясняют, что система позволяет авторизоваться любому лицу, не обязательно тому, на кого оформлен билет, это создает лазейку для злоупотреблений.

К тому же перекупы работают на опережение и бронируют места заранее, цена может достигать 4-5 тысяч гривен за билет на популярное международное направление. После выхода расследования "Укрзалізниця" заявила, что уже заблокировала один из аккаунтов, упомянутых в материале, с помощью антифрод-системы.

"Все контакты мы передадим Национальной полиции. Открыто уголовное производство в отношении мошенников, которые наживаются на пассажирах", – сообщили журналисты.

В то же время в "Укрзалізниці" признают, что борьба с перекупами сложная, ведь те создают новые аккаунты, используют различные SIM-карты и программные инструменты. Верификация через Дію уменьшила масштаб проблемы, но не ликвидировала ее. УЗ обещает усилить алгоритмы защиты, добавить новые уровни верификации и активно сотрудничать с киберполицией, чтобы перекрыть каналы незаконной перепродажи.

Эксперты отмечают, что пока спрос превышает предложение, такие схемы будут появляться снова. В то же время пассажиров призывают покупать билеты только через официальные сервисы, чтобы избежать переплаты и мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за период 18-24 августа "Укрзалізниця" перевезла 639 701 пассажира – что на 23 700 больше, чем за это же время в прошлом году. Самым популярным же стало направление Киев – Львов: за прошедшую неделю билеты на него через приложение перевозчика пытались купить 129 000 раз.

