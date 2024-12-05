'Укрпочте' придется изменить ассортимент товаров в отделениях: как и на что можно потратить 'тысячу Зеленского'

В рамках программы "Зимова єПідтримка" более 2 млн украинцев смогут оформить выплату через "Укрпочту", которая вынуждена менять ассортимент товаров в отделениях, чтобы отвечать разным потребностям граждан в регионах. Судя по опубликованным фото, выплату предоставляют в формате чека, а клиенты должны тратить тысячу гривен сразу.

Видео дня

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский. Вчера, 4 декабря, "Укрпочта" официально присоединилась к выдаче "тысячи Зеленского", целью которой – поддержать более 2 миллионов украинцев, в том числе пенсионеров и людей с инвалидностью, путем предоставления средств на основные нужды.

Как работает программа "Зимова єПідтримка" через "Укрпочту"

"Укрпочта" не выдает тысячу гривен наличными. Средства можно потратить:

на коммунальные услуги;

украинские товары , включая продукты питания, бытовую химию и печатные издания;

, включая продукты питания, бытовую химию и печатные издания; лекарства, которые являются критически важными для многих украинцев.

Эта программа включает все регионы страны, включая прифронтовые зоны и отдаленные села, где инфраструктура часто разрушена. Из-за разных предпочтений клиентов и специфики каждого региона "Укрпочта" уже меняет ассортимент товаров в своих отделениях. Например:

в прифронтовых регионах: люди часто покупают продукты питания длительного хранения и сладости, которые помогают справиться со стрессом. Это особенно важно в условиях отсутствия коммунальных платежей из-за разрушения инфраструктуры;

Центральная Украина: жители нуждаются в продуктах для людей с диабетом, таких как гречка и макароны. "Укрпочта" уже планирует увеличить их присутствие в своих отделениях;

жители нуждаются в продуктах для людей с диабетом, таких как гречка и макароны. "Укрпочта" уже планирует увеличить их присутствие в своих отделениях; западные и южные регионы: здесь пенсионеры, как одни из ответственных плательщиков коммунальных услуг, сразу направили средства на оплату счетов и подписку украинских газет.

Игорь Смилянский признает, что не все процессы идеальны. Например:

отсутствие магазинов-партнеров в селах: людям, которые получили средства через Дію, часто негде потратить их из-за отсутствия магазинов с программой "Национальный кешбэк". "Укрпочта" уже ищет решения для таких случаев и обещает сообщить дополнительно;

людям, которые получили средства через Дію, часто негде потратить их из-за отсутствия магазинов с программой "Национальный кешбэк". "Укрпочта" уже ищет решения для таких случаев и обещает сообщить дополнительно; отлаживание логистики: из-за разнообразных потребностей клиентов в разных регионах необходимо быстро реагировать на запросы и изменять ассортимент товаров.

Как показывают публикации в социальных сетях, денежные средства выдаются как чек, а выплату необходимо использовать за раз. Это означает, что клиенты должны тщательно выбирать товары, чтобы максимально эффективно израсходовать деньги.

Смилянский поблагодарил всех сотрудников "Укрпочты", от начальников отделений до почтальонов и водителей, за их самоотверженный труд, позволяющий реализовать программу даже в самых сложных условиях. "К сожалению, из-за дополнительной нагрузки сейчас не могу быть в регионах так часто, как хотелось бы", – отметил Смилянский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 4 млн украинцев уже подали заявку на выплату по программе "Зимова єПідтримка". Получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства легко направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!