Украинцы массово подают заявки на "тысячу Зеленского": безопасно ли это и может ли государство получить доступ к транзакциям

Более 4 млн украинцев уже подали заявку на выплату по программе "Зимова єПідтримка". Получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства легко направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.

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О количестве заявок в рассрочку сообщили на портале Дія. "За три дня 4 000 000 украинцев и украинок присоединились к "Зимова єПідтримка" в Дії. Среди заявлений – 900+ тысяч на детей", – говорится в сообщении.

А о безопасности получения таких средств идет речь в материалах одного из СМИ. Одно из самых распространенных мнений о выплате состоит в том, что для его получения нужно предоставить государству доступ ко всем транзакциям по своей банковской карте. Однако это фейк.

Для получения средств достаточно открыть карту "Национальный кешбэк" в банке-партнере. Передача данных о расчетах требуется только для участия в программе, которая начисляет бонусы за покупку украинских товаров. Если вы не планируете присоединяться к этой программе, предоставлять доступ к информации о ваших транзакциях не нужно.

"Некоторые банки ранее требовали шеринг операций для создания карты, но после обновления этого требования лишились все банки, кроме "ПриватБанка". Поэтому сейчас создание карты не связано с передачей данных о транзакциях", – пояснила заместитель министра экономики Надежда Бигун. Следовательно, получение помощи безопасно и не требует раскрытия личной финансовой информации.

Как получить "тысячу Зеленского"

Программа "Зимова єПідтримка" доступна для всех граждан Украины независимо от возраста. Воспользоваться ею можно через:

приложение Дія:

откройте карточку "Национальный кешбэк" в банке-партнере;

подайте заявку через Дію и укажите счет для зачисления средств;

денежные средства будут перечислены в течение 10 рабочих дней.

"Укрпочта" (с 4 декабря):

(с 4 декабря): этот способ доступен пенсионерам старше 60 лет, людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также лицам, получающим социальные выплаты через "Укрпочту";

получить средства можно в отделении или через почтальона.

банки (с 10 декабря): для тех, кто не имеет Дії или идентификационного кода, банки открывают специальные счета для выплаты пособия.

Использование тысячи Зеленского зависит от способа получения. А именно:

через Дію: можно оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, интернет, приобрести лекарства, книги, билеты, рассчитаться в кафе и ресторанах или задонатить на ВСУ;

можно оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, интернет, приобрести лекарства, книги, билеты, рассчитаться в кафе и ресторанах или задонатить на ВСУ; через "Укрпочту": средства можно потратить только в рамках услуг почтового оператора – на украинские товары, лекарства или оплату коммунальных услуг.

Кроме того, средства можно направить на благотворительность или приобрести военные облигации, поддерживающие финансирование оборонного сектора. Несмотря на волну фейков, программа не требует передачи данных обо всех транзакциях. Участие в "Национальном кешбэке" является добровольным, а разрешение на просмотр транзакций можно отозвать после создания карты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 4 декабря украинцы начнут получать выплаты по программе "Зимова єПідтримка" через "Укрпочту". Деньги не дадут наличными – средства можно будет потратить только на самой "Укрпочте", в частности, на оплату коммунальных услуг, пополнение мобильного, приобретение товаров в отделениях или подписку на отечественные издания.

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