Украинцам насчитали деньги по "Национальному кешбэку" за октябрь: когда начнут приходить

За октябрь 2024 украинцы накопили втрое больше Национального кешбэка, чем месяцем ранее. Общая сумма составляет 125 млн грн, а выплатят деньги в конце ноября. Получат же украинцы в среднем по 65 грн.

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О начислении сообщили в Министерстве экономики. Там отметили: количество участников же программы выросло почти вдвое. Так, по состоянию на 31 октября 3 млн граждан открыли 3,2 млн карт Национальный кэшбек.

"Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, произойдет в конце ноября на карту для выплат "Национальный кэшбек". Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в Дії", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на данный момент такую активацию провели 1,9 млн граждан. Тем же, кто это еще не сделал, нужно:

открыть приложение Дія;

в разделе Сервисы выбрать Национальный кэшбек;

активировать свою карту.

"Средства кешбэка не будут облагаться налогом. Потратить кешбэк можно на услуги – коммунальные, медицинские, транспортные и другие – или задонатить на ВСУ", – рассказали в Минэкономики.

Ранее же в министерстве отметили: больше всего покупок с кешбэком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях-участниках программы. В частности:

"АТБ";

"Сильпо";

"Фора";

"Аврора";

Novus;

Varus;

"Велмарт";

"ТРАШ!".

Как начать получать кешбэк от государства

Кешбэк в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу, купленных в торговых заведениях, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат – 3 000 грн в месяц.

Для получения кешбэка необходимо подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в его отделение. В настоящее время в программе принимают участие:

ПриватБанк;

monobank;

Укргазбанк;

Sense Bank;

ПУМБ;

Абанк;

Банк Глобус;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

Ощадбанк;

Аккордбанк;

Банк Кредит Днепр;

Клиринговый Дом.

Далее следует определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. После чего:

Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кешбэка.

В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кешбэк" для выплат.

"Чтобы понять, за какой товар начисляется кешбэк, можно воспользоваться сканером штрихкодов в действии. Основные торговые сети также обозначают товары с кэшбеком на ценниках или иным способом. На дверях магазинов, где насчитывают кэшбек, есть обозначение "здесь действует программа "Национальный кэшбек", – рассказали в министерстве.

Сколько денег получат украинцы

Максимальная сумма, возможная к получению в рамках программы, составляет 3 000 грн. В то же время, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") посчитал, что средняя выплата составит 65 грн.

Такую цифру он получил, разделив общую начисленную сумму в 125 млн грн на 1,9 млн граждан, активировавших карты для кешбэка. При этом подчеркнув: в сентябре средняя сумма кешбэка была меньше.

"125 млн грн на 1,9 млн граждан это получается по 65 грн на человека. В сентябре было 55 грн", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, каждый украинец сможет подать заявку на тысячу от Зеленского, которую можно будет потратить на украинские товары и услуги в течение 2025 года. Заявки будут оформляться через Дію в течение зимы, а использовать выплату также можно будет для поддержки ВСУ.

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