Потратить "тысячу Зеленского" нужно будет за конкретное время: назван срок

Каждый украинец сможет подать заявку на тысячу от Зеленского, которую можно будет потратить на украинские товары и услуги в течение 2025 года. Заявки будут оформляться через действие в течение зимы, а использовать выплату также можно будет для поддержки ВСУ.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. С 1 декабря 2024 года украинцы смогут подать заявку на получение выплаты в размере 1 тысячи гривен в рамках новой государственной программы поддержки "Поддержка".

Премьер-министр сообщил, что полученные средства можно будет потратить в течение всего 2025 года. Оформление выплат будет производиться через приложение Действие – этот инструмент позволит легко получить тысячу как для взрослых, так и для детей, что позволит родителю заказать выплату для всех детей в семье на свой счет.

Как подать заявку и получить выплату

Правительство запланировало выплату по программе "Национального кэшбека", поэтому граждане, уже оформившие карточку в этой программе, могут сразу подавать заявку на получение средств. Для тех, кто еще не имеет такой карты, нужно:

открыть счет в рамках программы через банк или через приложение;

оформить физическую или виртуальную карту;

дать банку разрешение на передачу информации о переводах;

в приложении Действие выберите услугу "Национальный кэшбек" и указать номер своей карты.

Заявку в рассрочку можно будет подать в течение зимы. После запуска программы в действии появится кнопка "Получить 1000", с помощью которой выплата будет поступать на счет заявителя.

Как можно потратить средства

Программа направлена на поддержку украинского малого и среднего бизнеса, поэтому средства можно будет потратить на:

оплату коммунальных услуг;

книги украинских издательств;

услуги кинотеатров;

билеты "Укрзализныци" и другие товары и услуги украинского производства, которые доступны в "Национальном кэшбеке".

Кроме того, программа позволяет использовать эти деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины. Денежные средства можно будет перевести конкретному подразделению или фонду поддержки, поскольку выплата будет считаться частными средствами, не ограниченными донорами в использовании для поддержки армии.

По информации первого заместителя министра экономики Алексея Соболева, финансирование программы будет происходить за счет бюджетных остатков из других программ, средства которых до конца года не успеют потратить. Эти средства не могут быть использованы для нужд армии, поскольку были предоставлены Украине международными донорами с условием косвенного финансирования оборонной сферы. Точная сумма, которую потратят на выплаты, пока не определена, ведь зависит от количества украинцев, которые воспользуются этой поддержкой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, находящиеся за рубежом украинские беженцы не смогут получить "тысячу Зеленского", поскольку выплата доступна только для проживающих в Украине. Программа направлена на поддержку населения страны в условиях возможных зимних перебоев и ограничена использованием полученных средств.

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