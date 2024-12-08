Украинцы за несколько дней набрали более 5 млрд грн "тысячи Зеленского": как оформить выплату и какие нюансы
Программа "Зимова єПідтримка" оказывает украинцам единовременную помощь в размере 1000 гривен, которую уже оформили более 5 миллионов граждан через Дію, "Укрпочту" и банки-партнеры. Денежные средства разрешено тратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, книги или благотворительность. OBOZ.UA разобрался со всеми нюансами выплаты.
О количестве открытых заявок сообщила Первая вице-премьер-министр Украины - Министерство экономики Украины Юлия Свириденко. "Украинцы продолжают подавать заявки на получение помощи от государства по программе "Зимова єПідтримка" через приложение Дія. Преимущественно – это люди в возрасте 30-40 лет, которые привыкли пользоваться цифровыми сервисами", – отметила она.
- Ключевые показатели программы
- Как получить выплату через действие и на что можно использовать
- Как назначают помощь через "Укрпочту"
- Безопасна ли программа
- Кто может не получить выплату
Ключевые показатели программы
По данным Свириденко, программа показывает высокую активность людей. Среди основных показателей:
- 5 миллионов заявок от украинцев по состоянию на первую неделю действия программы;
- 66% заявок подали женщины, 34% – мужчины;
- 1,2 миллиона заявок оформлено на детей;
- в первые сутки работы программы подано более 2,5 миллиона заявок, во вторые – еще 1 миллион.
Программа охватывает всех граждан Украины, включая пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей прифронтовых зон и сельской местности. Преимущественно выплату оформляли люди в возрасте 30-40 лет
Как получить выплату через Дію и на что можно использовать
Для получения средств через приложение Дія необходимо выполнить несколько простых:
- обновить Дію до последней версии;
- открыть раздел "Зимова єПідтримка" на главной странице или в меню "Сервисы";
- нажать "Подать новую заявку", выбрав, для кого оформляете выплату – для себя или ребенка;
- если оформляете ребенка, подтянется свидетельство о рождении. При отсутствии документа его можно добавить вручную;
- указать счет для зачисления средств;
- подтвердить данные, указать свое пребывание в Украине и отправить заявку.
Средства зачисляются на карточку "Национальный кэшбек", которую можно создать в Дії, выбрав один из банков-партнеров. Средства, полученные в рамках программы, можно потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств и бытовой химии;
- пополнение мобильного счета;
- оформление подписки на газеты или журналы;
- благотворительные взносы, в том числе на платформе UNITED24.
Как получить выплату через "Укрпочту"
Для тех, кто не пользуется Дією, предусмотрено получение выплаты через "Укрпочту". Особенности этого способа:
- средства выдаются в виде талонов, которые могут быть использованы частями;
- максимальное количество талонов – три, минимальная сумма расхода за один талон – 200 гривен;
- талоны можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, пополнения мобильного счета или благотворительных взносов.
Чтобы получить выплату, нужно сделать несколько шагов. А именно:
- посетить отделение "Укрпочты" во время выплатного периода (с 4 по 25 число месяца);
- проверить свою фамилию в списках, предоставленных Пенсионным фондом Украины;
- забрать талоны и использовать их для предусмотренных программой потребностей.
Талоны действуют три месяца. Неиспользованные средства по истечении срока возвращаются в Пенсионный фонд.
Безопасна ли программа
Получение выплаты безопасно и не требует передачи финансовой информации. Предоставление доступа к данным о банковских транзакциях не обязательно. Для участия в программе нужно создать карточку "Национальный кэшбек" в банке-партнере, который не требует доступа к вашей финансовой истории.
"Некоторые банки ранее требовали шеринг операций для создания карты, но после обновления этого требования лишились все банки, кроме "ПриватБанка". Поэтому сейчас создание карты не связано с передачей данных о транзакциях ", – пояснила заместитель министра экономики Надежда Бигун. Следовательно, получение помощи безопасно и не требует раскрытия личной финансовой информации.
Кто может не получить выплату
Есть категории граждан, которые не могут использовать программу. Среди них:
- люди, находящиеся на временно оккупированных территориях;
- лица, не имеющие украинского гражданства;
- граждане, не имеющие доступа к цифровым или почтовым сервисам.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получить от государства деньги для покупки книг. Но подать заявку на участие в программе смогут только молодые граждане, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Сделать это можно будет в действии.
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