Украинцы за несколько дней набрали более 5 млрд грн "тысячи Зеленского": как оформить выплату и какие нюансы

Программа "Зимова єПідтримка" оказывает украинцам единовременную помощь в размере 1000 гривен, которую уже оформили более 5 миллионов граждан через Дію, "Укрпочту" и банки-партнеры. Денежные средства разрешено тратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, книги или благотворительность. OBOZ.UA разобрался со всеми нюансами выплаты.

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О количестве открытых заявок сообщила Первая вице-премьер-министр Украины - Министерство экономики Украины Юлия Свириденко. "Украинцы продолжают подавать заявки на получение помощи от государства по программе "Зимова єПідтримка" через приложение Дія. Преимущественно – это люди в возрасте 30-40 лет, которые привыкли пользоваться цифровыми сервисами", – отметила она.

Ключевые показатели программы

По данным Свириденко, программа показывает высокую активность людей. Среди основных показателей:

5 миллионов заявок от украинцев по состоянию на первую неделю действия программы;

66% заявок подали женщины, 34% – мужчины;

подали женщины, 34% – мужчины; 1,2 миллиона заявок оформлено на детей;

оформлено на детей; в первые сутки работы программы подано более 2,5 миллиона заявок, во вторые – еще 1 миллион.

Программа охватывает всех граждан Украины, включая пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей прифронтовых зон и сельской местности. Преимущественно выплату оформляли люди в возрасте 30-40 лет

Как получить выплату через Дію и на что можно использовать

Для получения средств через приложение Дія необходимо выполнить несколько простых:

обновить Дію до последней версии;

до последней версии; открыть раздел "Зимова єПідтримка" на главной странице или в меню "Сервисы";

на главной странице или в меню "Сервисы"; нажать "Подать новую заявку", выбрав, для кого оформляете выплату – для себя или ребенка;

если оформляете ребенка, подтянется свидетельство о рождении. При отсутствии документа его можно добавить вручную;

указать счет для зачисления средств;

подтвердить данные, указать свое пребывание в Украине и отправить заявку.

Средства зачисляются на карточку "Национальный кэшбек", которую можно создать в Дії, выбрав один из банков-партнеров. Средства, полученные в рамках программы, можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств и бытовой химии;

и бытовой химии; пополнение мобильного счета;

оформление подписки на газеты или журналы;

благотворительные взносы, в том числе на платформе UNITED24.

Как получить выплату через "Укрпочту"

Для тех, кто не пользуется Дією, предусмотрено получение выплаты через "Укрпочту". Особенности этого способа:

средства выдаются в виде талонов , которые могут быть использованы частями;

, которые могут быть использованы частями; максимальное количество талонов – три, минимальная сумма расхода за один талон – 200 гривен;

талоны можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, пополнения мобильного счета или благотворительных взносов.

Чтобы получить выплату, нужно сделать несколько шагов. А именно:

посетить отделение " Укрпочты" во время выплатного периода (с 4 по 25 число месяца);

во время выплатного периода (с 4 по 25 число месяца); проверить свою фамилию в списках, предоставленных Пенсионным фондом Украины;

забрать талоны и использовать их для предусмотренных программой потребностей.

Талоны действуют три месяца. Неиспользованные средства по истечении срока возвращаются в Пенсионный фонд.

Безопасна ли программа

Получение выплаты безопасно и не требует передачи финансовой информации. Предоставление доступа к данным о банковских транзакциях не обязательно. Для участия в программе нужно создать карточку "Национальный кэшбек" в банке-партнере, который не требует доступа к вашей финансовой истории.

"Некоторые банки ранее требовали шеринг операций для создания карты, но после обновления этого требования лишились все банки, кроме "ПриватБанка". Поэтому сейчас создание карты не связано с передачей данных о транзакциях ", – пояснила заместитель министра экономики Надежда Бигун. Следовательно, получение помощи безопасно и не требует раскрытия личной финансовой информации.

Кто может не получить выплату

Есть категории граждан, которые не могут использовать программу. Среди них:

люди, находящиеся на временно оккупированных территориях;

лица, не имеющие украинского гражданства;

граждане, не имеющие доступа к цифровым или почтовым сервисам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получить от государства деньги для покупки книг. Но подать заявку на участие в программе смогут только молодые граждане, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Сделать это можно будет в действии.

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