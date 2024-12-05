Украинцам выплатят по 900 гривен на книги: как получить деньги и кому раздадут

Украинцы смогут получить от государства деньги на покупку книг. Но подать заявку на участие в программе смогут только молодые граждане – которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Сделать это можно будет в Дії.

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Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, помощь будут оказывать в размере 908 гривен. 5 декабря стало известно, что правительство приняло соответствующее постановление.

Программа єКнига стартует в декабре 2024 года. Она имеет несколько условий:

участникам должно исполниться 18 лет в течение 2024;

на момент подачи заявки участники должны быть совершеннолетними ;

; денежные средства нужно потратить в течение 3 месяцев после их зачисления;

после их зачисления; на выделенные средства можно приобрести только бумажные, электронные или аудиокниги, но только на украинском языке.

Оформить заявку и получить помощь можно онлайн через приложение Дія. Для этого нужно:

авторизоваться в приложении;

выбрать услугу;

открыть специальный счет для зачисления пособия.

Потратить средства можно только в магазинах, которые присоединюсь к программе. Деньги, которые останутся неиспользованными в течение трех месяцев с момента зачисления, автоматически вернутся в Украинский институт книги.

Поддержка издательской отрасли в Украине: детали программы

Решение раздать украинцам "книжные сертификаты" было принято еще в июне 2024 года, когда президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект. Тогда в поддержку украинских издателей и книжных магазинов выделили 370 миллионов гривен – средства уже предусмотрены в бюджете, так что дополнительных расходов из казны не будет. По подсчетам власти этих денег должно хватить издательствам на выпуск дополнительно 1,5-2 млн экземпляров книг на украинском языке.

Закон также предусматривает субсидии для возмещения аренды помещений книжных магазинов. Это важный шаг для поддержки распространителей издательской продукции, что будет способствовать росту количества магазинов и улучшению их финансового положения. Закон устанавливает четкий порядок предоставления субсидий, включая список необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений (10 дней) и обнародование результатов (5 дней).

Эта инициатива существенно укрепит украинский книгоиздательский рынок, расширит доступ к качественной литературе и популяризирует украинскую культуру. Таким образом, молодежь получит дополнительную возможность для развития и самосовершенствования, а украинские издатели и книжные магазины получат необходимую поддержку для дальнейшего развития.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине поддержали законопроект, определяющий механизм компенсации за уничтоженное имущество для внутренне перемещенных лиц. Приоритет получат пенсионеры, многодетные семьи и лица, воспитывающие детей самостоятельно или имеющие на содержании тяжелобольных детей.

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