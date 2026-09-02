Миллионы украинцев должны заплатить налоги за свои квартиры: кто и сколько

В Украине налог на недвижимость в 2026 году должны будут уплатить 2,44 человека. Это те, кому принадлежат квартиры площадью от 60 кв. м и дома площадью от 120 кв. м.

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Об этом говорится в ответе и.о. директора Департамента налогообложения физических лиц ГНС Вячеслава Даценко на запрос OBOZ.UA. Уведомления (платежки) о необходимости уплаты налога разослали до 1 июля, а на уплату дали 60 дней.

В 2025 году платежки получили 2,41 млн украинцев, они уплатили 4 млрд 325 млн грн налога на недвижимость. В среднем каждый украинец заплатил 1 794,5 грн налога. В этом году платежки направили 2,44 млн украинцев, при этом также вырастет и средняя сумма с учетом повышения ставки.

"В 2026 году начислены налоговые обязательства по налогу за 2025 отчетный год (по состоянию на 28.08.2026) на общую сумму 9 797,6 млн грн, в 2025 году за 2024 отчетный год на общую сумму 7 596,8 млн грн. Поступления от налога составляют: в 2024 году – 4 324,9 млн грн", – говорится в ответе ГНС.

Кто должен платить?

Налоговый кодекс предусматривает верхний предел. Платить нужно за каждый "лишний" квадратный метр сверх "нормы".

"Норма" для квартиры — 60 кв. м,

а для дома — 120 кв.м.

Если площадь квартиры составляет 70 кв.м., то придется заплатить за 10 кв.м. Органы местного самоуправления имеют право увеличить норму. Например, до 70 кв.м. В таком случае налог за такую квартиру платить не придется.

Какова стоимость "лишнего" кв. м?

Максимальная ставка налога – 1,5% от минимальной заработной платы. При этом учитывается минимальная заработная плата по состоянию на 1 января прошлого года. Часть городов установила ставку в 1%, однако значительное количество использует максимально возможный размер налога – 1,5% от минимальной заработной платы. Таким образом, максимальная ставка в этом году – 120 грн. Эта сумма менялась следующим образом:

в 2022-м (платили за 2021-й) – 90 грн за квадрат;

за квадрат; в 2023 году (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат;

квадрат; в 2024 году (за 2023-й) – 100,5 грн за квадрат;

квадрат; в 2025 году (за 2024-й) – 106,5 грн за квадрат.

25 000 грн/год дополнительно уплачивается за объект, если:

квартира имеет площадь более 300 кв. м

Дом имеет площадь более 300 кв. м

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, были украдены и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

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