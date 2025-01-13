Украинцы все чаще влезают в долги: за что накопили самые большие суммы

В 2024 году количество долгов украинцев значительно возросло: за год было зарегистрировано более 700 тысяч новых записей, а общее количество долгов достигло почти 9 миллионов. Больше украинцы задолжали за штрафы ПДД, административные взыскания и коммунальные услуги.

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Об этом сообщили аналитики Опендатабот. С мая 2024 года количество новых долгов значительно возросло – более 360 тысяч записей было добавлено только за последние полгода.

Общее количество долгов, зарегистрированных в ЕРБ, в настоящее время составляет 8,8 миллионов. Увеличение количества должников свидетельствует о финансовых трудностях, которые продолжают усугубляться в условиях войны и экономического кризиса.

За что украинцы накопили самые большие долги

Согласно данным Единого реестра должников, наибольшее количество задолженностей в 2024 году было связано с уплатой штрафов за нарушение правил дорожного движения:

штрафы за ПДД – 1,8 млн записей или 21% от общего количества долгов;

– или от общего количества долгов; административные взыскания – 1,7 млн записей или 20%;

– или взыскание в пользу государственного бюджета – 1,6 млн записей или 18,5%;

– или долги по коммунальным платежам – 727 тысяч записей или 8%.

Еще более 21% долгов относятся к категориям, которые невозможно отнести ни к одной из вышеупомянутых. В 2024 году значительно увеличилось количество взысканий имущества по исполнительным документам. В частности:

количество взысканий имущества возросло на 24% и достигло 15,6 тысяч случаев .

и достигло . на 17% увеличилось конфискаций имущества по уголовным делам, кроме коррупционных, — зарегистрировано 11,8 тысяч случаев.

Одной из основных причин значительного увеличения количества долгов есть экономическая ситуация в стране. Война, постоянный рост цен, повышение тарифов на коммунальные услуги и снижение покупательной способности населения привели к тому, что многие граждане не могут своевременно платить свои обязательства.

Наибольшую часть долгов составляют именно штрафы за нарушение ПДД, что связано с усилением контроля за соблюдением правил дорожного движения и массовой установкой систем автоматической фиксации нарушений. Долги за коммунальные услуги также остаются значительной проблемой, поскольку тарифы растут быстрее доходов населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уровень глубокой бедности в Украине вырос в семь раз, а общая бедность – почти вдвое за два года войны. Худшая ситуация в северных регионах, тогда как Киев и западные области имеют самые низкие показатели.

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