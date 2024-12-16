В Украине зафиксировали рекордный уровень бедности: эксперт по демографии рассказала, в каких регионах самая плохая ситуация

Уровень глубокой бедности в Украине вырос в семь раз, а общая бедность – почти вдвое за два года войны. Самая плохая ситуация в северных регионах, тогда как Киев и западные области имеют самые низкие показатели.

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Об этом рассказала Людмила Черенько, доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований в комментарии СМИ. По ее словам, война привела к удвоению общего уровня бедности в стране.

Если до полномасштабного вторжения большинство украинцев могли обеспечивать базовые потребности, то сейчас все больше людей сталкиваются с серьезными финансовыми ограничениями. Особенно критическая ситуация наблюдается в северных областях – Черниговской и Сумской, где уровень бедности вырос больше всего. В этих регионах война принесла не только разрушение, но и большие потери экономических возможностей.

Какие регионы пострадали меньше всего

Есть области, где характеристики бедности остаются относительно низкими. Это, в частности:

Киев – столица демонстрирует малейший рост бедности, что отчасти связано с развитой инфраструктурой и экономическими возможностями;

– столица демонстрирует малейший рост бедности, что отчасти связано с развитой инфраструктурой и экономическими возможностями; Закарпатье и Черновицкая область – благодаря географическому расположению вблизи границы эти регионы имели возможность частично сохранить свою экономическую активность;

и – благодаря географическому расположению вблизи границы эти регионы имели возможность частично сохранить свою экономическую активность; в таких областях, как Днепропетровская, Черкасская, Одесская и Запорожская, рост бедности также был менее значительным по сравнению с другими регионами.

Причины резкого роста нищеты

снижение уровня занятости: около 20% взрослого населения, работавшего до войны, потеряло работу. Боевые действия, оккупация и разрушение предприятий привели к потере экономической активности во многих регионах;

около 20% взрослого населения, работавшего до войны, потеряло работу. Боевые действия, оккупация и разрушение предприятий привели к потере экономической активности во многих регионах; массовое переселение: миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, что повлияло на их уровень доходов и доступ к социальной поддержке;

разрушение инфраструктуры: во многих регионах война уничтожила экономическую инфраструктуру, что значительно усложнило возобновление производства и рабочих мест;

во многих регионах война уничтожила экономическую инфраструктуру, что значительно усложнило возобновление производства и рабочих мест; рост цен: инфляция и увеличение расходов на базовые нужды усиливают экономическое давление на население, особенно на наиболее уязвимые слои.

Экономические вызовы остаются очень серьезными. По данным Всемирного банка, из-за полномасштабной войны количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона человек по сравнению с 2020 годом. Дальнейший рост бедности будет зависеть от ситуации на фронте, уровня международной помощи и темпов экономического обновления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, практически все россияне сталкиваются с нехваткой денег на свои нужды. Чтобы покрыть все потребности, финансов хватает только каждой двадцатой семье, а каждой десятой хватает только на еду.

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