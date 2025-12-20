Украинцы в 2026-м будут выходить на пенсию по новым правилам: почему многим откажут

Украинцы с января 2026-го будут выходить на пенсию по новым правилам. Требования по стажу вырастут на 12 месяцев – с 32 до 33 лет. То есть если вам исполнилось 60 лет в декабре 2025-го, вам все еще достаточно для выхода на пенсию иметь 32 года стажа. А если в январе – необходимо иметь не менее 33 лет. И если не хватает стажа, то придется работать до 63 или даже 65 лет.

С каждым годом количество украинцев, которые не выполнили требования по стажу, растет. По предварительным оценкам, с 2028-го (тогда будет действовать требование к стажу в 35 лет) только половина (55%) украинцев смогут вовремя выходить на заслуженный отдых.

О том, как в Украине фактически меняется пенсионный возраст и к чему это приведет

С пенсионным возрастом произойдет переломный момент

Постепенное повышение требований к стажу ввели еще в 2017-м. Тогда установили, что для выхода на пенсию в 60 лет надо иметь 25 лет стажа, однако каждый год требование будет расти на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет в 2028-м.

Параллельно растет и требование для выхода на пенсию в 63 года – с 15 (в 2017-м) до 25 лет (в 2028-м). Неизменным остается лишь предел для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

Следовательно, в 2026-м украинцы, которым исполняется 60 лет, смогут выйти на пенсию при наличии 33 лет стажа. Если стажа меньше, придется платить или же работать до 63 или до 65 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

В прошлом году (свежей статистикой ПФУ еще не располагает) было назначено 210,5 тыс. новых пенсий. Из них 42 тыс. пенсионеров не смогли вовремя выйти на заслуженный отдых. То есть норму по стажу не выполнил каждый пятый украинец (19,9%). Пока это относительно незначительный процент. Однако вскоре произойдет переломный момент.

Дело в том, что, по последним данным, средний стаж украинца составляет 33 года и 9 месяцев. Этого хватит, чтобы вовремя выйти на пенсию даже в 2026-м. Однако уже в 2027-м, когда требование к стажу составит 34 года, значительная часть украинцев, вероятно, не сможет вовремя получить выплату от ПФУ.

Итак, с 2028-го, чтобы получить пенсию в 60, надо непрерывно работать минимум с 25 лет. Притом важно не просто работать, но и платить взносы со своей зарплаты.

Сейчас расчетов, сколько украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет в 2028-м, нет. Последним данным уже больше семи лет, с тех пор ситуация кардинально изменилась (коронавирус, полномасштабная война). Согласно старым подсчетам, в 2028-м пенсию в 60 лет не смогут получить 45% украинцев такого возраста (из них 5% будут работать до 65 лет). Новые же расчеты могут быть значительно более пессимистичными.

Количество пенсионеров уже существенно снизилось

Когда принимали решение о повышении требований к стажу, в Украине было 11,7 млн пенсионеров. И уже тогда наблюдалась тенденция по уменьшению их количества. Сейчас в Украине 10 млн 199 тыс. пенсионеров.

Сокращение количества украинских пенсионеров – следствие длительной войны, оккупации территорий, проблем в системе здравоохранения и тому подобное. В прошлом году появилось 436 тыс. новых пенсионеров. Что интересно, эта цифра почти не отличается от количества пенсий, назначенных в 2015 году – 435,9 тыс. То есть численность новых пенсионеров почти не меняется на протяжении лет, в то же время их общее количество стремительно уменьшается.

Кроме того, в Украине происходит общая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако также из-за роста уровня смертности, сокращения продолжительности жизни уменьшается количество пенсионеров.

Еще в 2020-м в Украине было 11,2 млн пенсионеров, в 2021-м – меньше 11 млн, а уже в 2024-м их количество сократилось до 10,1 млн. Такими темпами уже в следующем году в Украине будет менее чем 10 млн пенсионеров. В 2017-м, когда принимали реформу, в Украине было около 12 млн пенсионеров. То есть количество тех, кто получает выплаты, уменьшилось на 2 млн человек.

В Европейском Союзе мужчины в среднем выходят на пенсию 64,3, а женщины – в 63,5 лет. При этом большинство стран установили возраст выхода на заслуженный отдых в 65 лет. Даже богатые страны не могут позволить себе низкого возраста выхода на пенсию. В Украине же соотношение работающих к пенсионерам уже на уровне один к одному.

То есть несмотря на то, что количество пенсионеров сокращается, рано или поздно Украине придется увеличить пенсионный возраст.