УкраїнськаУКР
русскийРУС

Штрафы за парковку будут поступать украинцам по-новому: что и в каких городах изменилось

Дарина Герцева
Личные финансы
1 минута
1,3 т.
Какой штраф предусмотрен за парковку на месте лиц с инвалидностью

Украинцы смогут получать штрафы за парковку прямо в приложении Дія в семи городах и оплачивать их в несколько кликов без бумажных уведомлений. Сервис автоматически показывает детали нарушения и сумму, а со временем станет доступным по всей стране.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе приложения. Отныне водителям больше не нужно ждать бумажных сообщений или проверять информацию на разных сайтах.

Дія автоматически подтягивает данные из государственного реестра и мгновенно сообщает о нарушении. Вся информация о штрафе – от причины до суммы сразу доступна в смартфоне. Таким образом государство делает еще один шаг к полному отказу от бумажных процессов и переходу к удобным цифровым решениям. Сейчас новая услуга доступна в семи украинских городах:

  • Львов;
  • Житомир;
  • Хмельницкий;
  • Днепр;
  • Дрогобыч;
  • Белая Церковь;
  • Винница.

В будущем перечень городов планируют расширять, чтобы сделать сервис доступным для водителей по всей стране. Механизм максимально прост и не требует сложных настроек:

  • если у вас есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт в Дія – сервис активируется автоматически;
  • в случае нарушения приложение отправляет оповещение;
  • пользователь видит детали, когда и где произошло нарушение, а также сумму штрафа;
  • оплатить его можно сразу в приложении, без перехода на сторонние ресурсы.

Отмечается, что это значительно экономит время и позволяет избежать накопления штрафов из-за невнимательности или потери бумажных сообщений. Услуга реализована в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до конца года Министерство цифровой трансформации планирует запустить более 20 новых услуг в Дії. Среди ближайших релизов: получение статусов военнослужащих и минимизация бюрократии для них, запуск ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) и оформление развода.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe