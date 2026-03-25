Штрафы за парковку будут поступать украинцам по-новому: что и в каких городах изменилось

Украинцы смогут получать штрафы за парковку прямо в приложении Дія в семи городах и оплачивать их в несколько кликов без бумажных уведомлений. Сервис автоматически показывает детали нарушения и сумму, а со временем станет доступным по всей стране.

Об этом сообщили в пресс-службе приложения. Отныне водителям больше не нужно ждать бумажных сообщений или проверять информацию на разных сайтах.

Дія автоматически подтягивает данные из государственного реестра и мгновенно сообщает о нарушении. Вся информация о штрафе – от причины до суммы сразу доступна в смартфоне. Таким образом государство делает еще один шаг к полному отказу от бумажных процессов и переходу к удобным цифровым решениям. Сейчас новая услуга доступна в семи украинских городах:

Львов;

Житомир;

Хмельницкий;

Днепр;

Дрогобыч;

Белая Церковь;

Винница.

В будущем перечень городов планируют расширять, чтобы сделать сервис доступным для водителей по всей стране. Механизм максимально прост и не требует сложных настроек:

если у вас есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт в Дія – сервис активируется автоматически;

в случае нарушения приложение отправляет оповещение;

пользователь видит детали, когда и где произошло нарушение, а также сумму штрафа;

оплатить его можно сразу в приложении, без перехода на сторонние ресурсы.

Отмечается, что это значительно экономит время и позволяет избежать накопления штрафов из-за невнимательности или потери бумажных сообщений. Услуга реализована в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до конца года Министерство цифровой трансформации планирует запустить более 20 новых услуг в Дії. Среди ближайших релизов: получение статусов военнослужащих и минимизация бюрократии для них, запуск ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) и оформление развода.

