Украинцы рискуют потерять страховой стаж: что следует сделать, чтобы этого избежать

Украинцам нужно обязательно оцифровать свои трудовые книжки до 10 июня 2026 года и передать данные в Пенсионный фонд, особенно если речь идет о стаже до 2004 года. В то же время никаких штрафов или наказаний за несвоевременную оцифровку не будет, однако в будущем это может вызвать проблемы с подтверждением стажа и задержки при оформлении пенсии.

Видео дня

Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады по защите прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Ольга Алтунина. Именно вопрос штрафов сейчас больше всего беспокоит украинцев. Особенно тех, кто годами хранил бумажную трудовую книжку дома и до сих пор не успел подать документы.

Однако, после 10 июня 2026 года людей не будут штрафовать и наказывать за отсутствие оцифрованной трудовой книжки. Также не предусмотрено никаких автоматических блокировок пенсий или других выплат.

Фактически дата 10 июня является завершением переходного периода для перехода на электронный формат учета трудового стажа. Однако даже после этого украинцы смогут подать документы позже. Хотя штрафов и нет, откладывать процедуру на годы тоже не стоит. В будущем это может создать серьезные трудности при оформлении пенсии или подтверждении стажа.

Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог обычной бумажной трудовой книжки. Данные о работе человека вносятся в электронный реестр Пенсионного фонда Украины и хранятся в системе.

Главная цель такой реформы – упростить процедуру назначения пенсий и уменьшить количество бумажных документов. После полного перехода на электронный формат украинцам не придется:

годами хранить бумажные книжки;

собирать архивные справки;

подтверждать стаж через старых работодателей;

ждать длительных проверок при оформлении пенсии.

В будущем часть пенсий планируют назначать автоматически, без личного обращения человека в Пенсионный фонд. Информация о трудовом стаже после 2004 года в большинстве случаев уже содержится в электронных реестрах. Именно тогда в Украине начала действовать система персонифицированного учета страховых взносов.

То есть если человек официально работал после 2004 года, работодатель платил взносы, а данные передавались в систему – этот стаж обычно уже виден Пенсионному фонду. Больше всего проблем может возникнуть именно со стажем до 2004 года. Во многих случаях он подтверждается только бумажными документами.

Именно поэтому специалисты рекомендуют оцифровать документы заранее, а не ждать момента выхода на пенсию. Хотя штрафов не будет, неоцифрованная трудовая книжка может стать причиной задержек при оформлении пенсии, например:

Пенсионный фонд может не увидеть часть стажа;

придется дополнительно подтверждать годы работы;

могут понадобиться архивные справки;

процесс назначения пенсии может затянуться на месяцы.

Особенно сложно бывает людям, предприятия которых уже ликвидированы или находятся на временно оккупированных территориях. В таком случае найти документы через много лет может быть очень проблематично. Украинцы могут выбрать один из нескольких способов подачи документов:

через работодателя: во многих компаниях процесс организован централизованно, работодатель сам передает сканкопии документов работников;

во многих компаниях процесс организован централизованно, работодатель сам передает сканкопии документов работников; через портал Пенсионного фонда : человек может самостоятельно загрузить сканкопии документов через электронный кабинет;

: человек может самостоятельно загрузить сканкопии документов через электронный кабинет; лично в сервисном центре: документы можно подать непосредственно в сервисном центре.

Перед оцифровкой документов важно внимательно проверить все записи. Особое внимание следует обратить на:

правильность ФИО;

даты рождения;

даты принятия и увольнения;

наличие печатей;

подписи;

качество сканкопий.

Если записи нечеткие или содержат ошибки, Пенсионный фонд может потребовать дополнительные документы. У многих украинцев трудовые книжки были утрачены из-за переездов, войны или ликвидации предприятий. В таком случае стаж можно подтверждать альтернативными документами:

архивными справками;

приказами;

выписками;

данными из реестров;

справками с места работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июня в Украине не планируется масштабного или общего перерасчета пенсий. Однако для нескольких категорий граждан выплаты все же вырастут. Речь идет о работающих пенсионерах, которые получат повышение с задержкой, и украинцах, достигших определенного возрастного рубежа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!