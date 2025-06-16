Украинцы получили необычную сумму "Национального кешбэка": почему выплата может удивить

Государственная программа поддержки отечественных производителей в Украине "Национальный кешбэк" внезапно застопорилась. За апрель украинцам выплатили 445 млн грн – это лишь на 2 млн грн (или 0,45%) больше суммы выплаты за март, хотя до того объемы выплат существенно возрастали ежемесячно.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 16 июня отделом связей с общественностью и средствами массовой информации Министерства экономики. Отмечается, что в июне выплаты получили более 3,4 млн украинцев, то есть количество участников программы за месяц выросло примерно на 100 тыс. человек, а средняя выплата составила менее 134 грн на участника.

Всего за все время действия программы (то есть с сентября 2024 года) государство уже выплатило более 2,4 млрд грн кешбэка – средства могут получить те, кто накопил более 2 грн кешбэка и активировал карточку для выплат "Национальный кешбек" в приложении Дія. С начала объемы выплат выросли почти в 12 раз:

за сентябрь – 37,2 млн грн;

за октябрь – 119,2 млн грн;

за ноябрь – 232 млн грн;

за декабрь и январь – 714 млн грн;

за февраль – 384 млн грн;

за март – 443 млн грн;

за апрель – 445 млн грн.

Как получать "Национальный кешбэк"?

Присоединиться к программе может любой гражданин, имеющий счет в банках-партнерах программы – всего их более 20. Для этого нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка;

указать карты для оплаты покупок и предоставить разрешение банку передавать информацию о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кешбэка" и активировать ее;

перейти во вкладку "Сервисы" приложения Дія и выбрать карту банка, с которой будете получать выплаты.

На указанную карту будет поступать 10% стоимости товаров украинского производства, которые есть в списке программы. Узнать, подпадает ли покупка под кешбэк, можно, отсканировав штрихкод товара через приложение Дія – для этого нужно открыть сканер в разделе "Национальный кешбэк".

Полученные средства доступны до конца 2025 года. Их можно потратить на:

оплату коммунальных услуг ;

; лекарства и книги, зарегистрированные в программе ;

; мобильную связь ;

; донаты на ВСУ или благотворительность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает отменить программу "Национальный кешбэк" как недейственную. Он уверен, что оптимизация государственных расходов необходима для повышения минимальной пенсии.

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