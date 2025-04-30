В Украине могут повысить минимальную пенсию: нардеп назвал 3 необходимых шага

Повышение минимальной пенсии – живая и актуальная тема для Украины. В этом году из-за нехватки финансового ресурса она осталась на нынешнем уровне – 2 361 гривна. Но его можно будет повысить благодаря детенизации экономики, оптимизации государственных расходов и пенсионной реформе.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он считает главным источником финансирования повышения минимальной пенсии детенизацию.

"В прошлом году благодаря системной работе в этом направлении, а я постоянно занимаюсь этим вопросом – в бюджет дополнительно поступило эквивалент 2,5 млрд долларов – это почти в 4 раза больше озвученной мной потребности. Если усиливать борьбу с тенью – вполне реально пополнить бюджет суммой не менее 4 млрд долларов", – отметил Гетманцев.

Он назвал некорректным утверждение, что у Украины нет средств на повышение пенсий, пока минимум 400 млрд грн экономики находится в "тени". В меньшем смысле повышение пенсий можно обеспечить благодаря оптимизации государственных расходов. Гетманцев считает, что госбюджет содержит неэффективные или малопроизводительные расходы на 50 млрд грн.

Также нардеп подчеркнул, что повышение пенсий будет побуждать расходы потребления, поскольку пенсионеры, тратя средства на продукты питания, одежду, лекарства и т.п., фактически направят их на поддержку национальной экономики и отечественного производителя. "Впоследствии они вернутся государству в виде налогов – и это будет куда более продуктивно и результативно, чем всевозможные "кэшбеки", – отметил Гетманцев.

Следующий шаг является системным – это начало комплексной пенсионной реформы. В частности, речь идет о запуске второго накопительного ее уровня, когда для каждого работающего часть отчислений уйдет на конкретно его будущую пенсию. Также нужно реанимировать третий уровень системы – добровольное пенсионное страхование, от которого пенсии смогут стать еще больше благодаря тому, что каждый сможет откладывать себе дополнительные средства на лучшую жизнь по достижению почтенного возраста. А чтобы эти средства не обесценились, нужно перезагрузить фондовый рынок.

"Главное – поэтапно отходить от всех видов специальных пенсий (кроме связанных с вредными для здоровья условиями труда). Нужно применять единый и справедливый подход, а определять уровень пенсий должен не статус или прежняя должность, а сделанные за время трудовой деятельности страховые отчисления", – резюмировал депутат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самая большая пенсия в Украине сократилась в разы и достигла отметки в 51 042 грн. Такое сокращение произошло из-за введения в январе 2025-го коэффициентов уменьшения размера сверхвысоких пенсий.

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