Украинцам ввели новые правила уплаты налогов: кому именно и что нужно знать

В Украине утвердили новую форму налогового расчета с НДФЛ (налог на доходы) и ЕСВ (единый социальный взнос), которая объединяет представление этих налогов в одном отчете и предусматривает его ежемесячное представление. Отчетность за IV квартал 2024 года подается по старой форме, а за январь 2025 – по новой.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Это важное нововведение касается всех налоговых агентов, в частности, юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выплачивающих доходы физическим лицам.

Согласно новым правилам, с начала 2025 года налоговый расчет следует подавать ежемесячно. Отчетные документы будут представляться в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца. Это означает, что налоговые агенты должны будут подготовить и подать свои отчеты по НДФЛ и ЕСВ до 20 числа каждого следующего месяца.

Нововведение предполагает регулярное представление отчетности, что позволит осуществлять более оперативный контроль за уплатой налогов и взносов, будет способствовать быстрому выявлению нарушений и позволит своевременное поступление средств в государственный бюджет. Это также снизит вероятность задержек и несогласованностей в налоговой отчетности.

Учитывая значительные изменения, в 2025 году будет установлен переходный период. Отчетность за IV квартал 2024 года, подаваемая налогоплательщиками, должна быть подана до 10 февраля 2025 года по старой форме. Это позволяет налогоплательщикам адаптироваться к новым требованиям и подготовиться к изменению отчетного формата.

С 20 февраля 2025 года отчетность за январь 2025 года должна быть подана уже по новой форме, согласно обновленным требованиям. Это означает, что для отчетности по доходам, выплаченным в январе, все налогоплательщики должны будут использовать новую форму налогового расчета.

Введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением является частью реформы налоговой системы, направленной на обеспечение более эффективного контроля над поступлениями в государственный бюджет. Регулярная подача отчетности позволит государственным органам быстрее реагировать на нарушения и своевременно корректировать ситуацию с финансами.

Для налогоплательщиков этот шаг также означает упрощение процесса отчетности. Благодаря новой форме, объединяющей представление отчетности по НДФЛ и ЕСВ, предприниматели и юридические лица смогут подать единый отчет, который уменьшает административную нагрузку и помогает сэкономить время.

Учитывая, что введение новой формы налогового расчета станет обязательным с 2025 года, налогоплательщикам рекомендуется уже сейчас ознакомиться с новыми требованиями и подготовить свои учетные системы к ежемесячному представлению отчетности. Это позволит избежать ненужных трудностей и штрафов за несвоевременную подачу или ошибки в отчетах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году владельцы дорогих авто должны оплатить 25 тысяч гривен транспортного налога, если их автомобиль младше 5 лет и стоит более 3 миллионов гривен. В список налогооблагаемых попали модели Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover, Lexus, Toyota и другие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!