Украинцы получают мошеннические письма из "налоговой": как выглядит фейк

В Украине распространились фейковые рассылки электронных писем якобы от Государственной налоговой службы. Если открыть вложенные в письма документы, злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру жертвы. Главным их опознавательным знаком является неверный домен почтового ящика.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Как отмечается, за последнюю неделю это стало уже второй такой волной – письма от мошенников получают налогоплательщики из разных регионов.

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко заверил, что госучреждение не имеет отношения к такой рассылке. "Вложение в письмах содержит вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. После перехода запускается программное обеспечение, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам", – пишет Кравченко.

Он дал советы, как уберечься от мошенников:

проверять электронный адрес отправителя: официальные адреса электронной почты ГНС после символа @ обязательно должны содержать доменное имя "tax.gov.ua";

не открывать вложения в подозрительных сообщениях, а при возникновении сомнений относительно происхождения письма следует обращаться напрямую в налоговую.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники в Украине начали массово звонить пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда. Они под видом перерасчета выплат выманивают данные карты Ощадбанка и SMS-код, после чего списывают все средства с банковского счета.

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