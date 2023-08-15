Украинцы получат надбавки к пенсиям в 500 грн: кому и когда выдадут
В Украине часть пенсионеров получит прибавку к выплате в размере 500 грн в августе. Это повышение предусмотрено для тех, кто нуждается в уходе.
Как пишет профильное издание "На пенсии", на начало июля средний размер пенсии в Украине составлял 5311,44 грн. В настоящее время 30% всех украинских пенсионеров получают выплаты менее 3000 грн.
К пенсии по возрасту, инвалидности и выслуге лет может быть установлена надбавка по уходу. Такая надбавка назначается:
- лицам с инвалидностью I группы;
- одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигших пенсионного возраста;
- одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста;
- одиноким получателям пенсии по возрасту или за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Надбавка назначается на основании заявления (кроме лиц с инвалидностью I группы) и справки ммедико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), а также – заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.
При этом в заявлении следует отметить, что у претендента на надбавку нет трудоспособных родственников, которые должны его содержать. Согласно Семейному кодексу Украины, во внимание не принимаются дети, достигшие пенсионного возраста или имеющие группу инвалидности.
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