Украинцы платят огромные налоги за авто: владельцев каких моделей касается

Владельцы элитных авто в Украине стали чаще платить транспортный налог, которым облагаются десятки моделей авто. За год количество таких плательщиков выросло на 27%, в то же время общая сумма, поступившая от них местным бюджетам – на треть.

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Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. В целом сумма транспортного налога, уплаченного владельцами элитных автомобилей в 2024 году, почти достигла 220 млн грн – это на 59 млн грн, или на 37%, больше, чем было уплачено в предыдущем году.

Выросло и количество плательщиков такого налога: если в 2023 году их было 7393 человека, то в 2024-м – уже 10217. Подавляющее большинство из них (7193) – это физические лица, они уплатили 136,2 млн грн, а от юридических лиц было перечислено 83,5 млн грн налога. Среди регионов-лидеров по количеству собранного транспортного налога:

Киев – 62,2 млн грн;

– 62,2 млн грн; Днепропетровщина – 21,2 млн грн;

– 21,2 млн грн; Одесщина – 18,8 млн грн;

– 18,8 млн грн; Киевская область – 17,2 млн. грн.

За какие авто уплачивается транспортный налог

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад, а их среднерыночная стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы (на 1 января отчетного года: в 2024 – 2 662 500 грн, в 2025 – 3 000 000). Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждое авто.

Список легковых автомобилей определяет Минэкономики. Всего в 2024 году в него попали 488 моделей таких марок авто.

AstonMartin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Шевроле;

Dodge;

Ferrari;

Форд;

GMC Hummer;

Jaguar;

Lamborghini;

LandRover;

Lexus;

McLaren;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rolls-Royce;

Tesla;

Тойота.

В 2025 году определены 352 марки автомобилей, владельцам которых придется уплатить транспортный налог. А юридические лица получат уведомление о начисленной сумме налога в своем электронном кабинете.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 2025 года все физические лица-предприниматели, вне зависимости от группы налогообложения, обязаны платить военный сбор. ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить фиксированную сумму в 800 грн в месяц, а ФЛП 3 группы – 1% от дохода.

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