Украинцы обязаны заполнить декларацию и доплатить налоги: за какие доходы

В Украине ФЛПы (кроме избравших упрощенную систему) и обычные украинцы до 1 мая этого года должны подать декларации за прошлый год, говорится в разъяснении Государственной налоговой службы. За нарушение этих правил грозят штрафы.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Нужно заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) в 18% и 5% военного сбора. "При условии если у налогоплательщика отсутствуют подтверждающие документы относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции, оформленные согласно ст. 13 Кодекса, то в соответствии с п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодекса такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным", – отмечают в ГНС.

Заплатить налоги нужно за:

получение отдельных видов доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденных от налогообложения (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодекса);

получение доходов от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физических лиц (резидентов или нерезидентов)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодекса);

иностранные доходы (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодекса).

Налоговую декларацию также обязаны подавать:

физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (ст. 177 Кодекса);

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (ст. 178 Кодекса);

иностранцы, которые по результатам отчетного года получили статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодекса);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду (п. 179.3 ст. 179 Кодекса).

Налоговики также предупреждают: если вовремя не подать декларацию, придется заплатить 340 грн штрафа. Также согласно ст. 164-1 КУоАП за непредоставление или несвоевременное предоставление гражданами деклараций о доходах или включение в декларации извращенных данных, неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 136 грн).

И хотя возможности налоговой находить тех, кто не платит налоги, ограничены, рано или поздно могут возникнуть проблемы. В первую очередь вопросы могут возникнуть у банков. Кроме того, не будет возможности взять кредит (из-за отсутствия высокого легального дохода), а в будущем, когда методы налогового контроля будут ужесточаться, проблемы могут возникать и при покупке ценного имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого необходимо авторизоваться на портале.

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