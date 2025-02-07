Украинцы обязаны доплатить налоги: за что, кого и как могут наказать

В Украине началась кампания по декларированию доходов граждан. Ежегодно сотни тысяч украинцев должны самостоятельно по месту своей регистрации обратиться в налоговую, заполнить декларацию и заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Платить налоги – конституционная обязанность каждого украинца. Во время полномасштабной войны все собранные налоги направляются на обеспечение обороны.

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Несмотря на это, культура уплаты налогов в Украине остается крайне низком уровне. О том, какая ответственность угрожает за неуплату налогов и за что нужно заплатить, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцы не спешат декларировать доходы: к чему это может привести

В среднем в Украине налоговые декларации, судя по опыту прошлых лет, заполняют около 270 тысяч. лиц. Чуть меньше половины из них заполняют декларацию, чтобы получить налоговую скидку. Например, если вы тратили деньги на образование, лечение, вы имеете право вернуть часть уплаченного налога. Для этого нужно заполнить и подать декларацию.

"По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году уплачено: налог на доходы физических лиц – 4 539,02 млн грн военного сбора – 946,09 млн грн", – рассказывал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев о результатах компании по декларации доходов.

Следовательно, украинцы платили 4,5 млрд грн налога через декларирование, а с помощью налоговой скидки из бюджета возвращали 444 млн грн. В действительности обе цифры свидетельствуют о значительном резерве для детенизации. Сейчас целые отрасли находятся в тени. Например – аренда. По разным оценкам до 90% рынка находится в тени.

По действующему закону арендодатель должен раз в год подать налоговую декларацию по месту своей регистрации и указать дополнительный доход. К примеру, если вы сдаете квартиру за 10 тыс. грн в месяц, то задекларировать нужно 120 тыс. А с этого заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) в 18% и 5% военного сбора.

Некоторые украинцы не только не платят налоги с дохода, полученного от аренды, но еще и оформляют субсидии на те квартиры, которые сдают в аренду (нарушающие действующие правила).

Александра Томашевская, налоговая консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, рассказывает OBOZ.UA: среди украинцев не распространена культура уплаты налогов, потому что нет последствий. "Культура распространяется штрафами. Почему в ЕС граждане более дисциплинированно платят налоги? Они понимают, что наказание неотвратимо", – говорит эксперт.

В Украине же уплата налогов с дополнительного дохода – скорее исключение (хотя этого требует закон). Хотя при этом Томашевская добавляет: если доход получен от налогового агента (ФЛП или компании), то платить налоги с этого дохода должен именно ФЛП или компания, а не тот, кто этот доход получил. Однако если вы получили доход, например, вилл физического лица, то сами обязаны заполнить декларацию и заплатить налог.

Даниил Гетманцев в интервью OBOZ.UA отметил: что законодательные изменения, расширившие возможности налоговой контролировать уплату налогов физическими лицами, до окончания войны принимать не будут. "Кабинет министров еще до войны должен был разработать законопроект о косвенных методах налогового контроля. Но думаю, что его не внесут до окончания войны, а рассматривать законопроект будет уже новый парламент", – сказал он.

Сейчас налоговую в первую очередь интересуют большие нарушители. Среди них, например, и некоторые успешные модели OnlyFans, имея миллионные доходы, не платили налоги. Если украинец получает зарплату в конверте или на карту, однако речь идет об относительно небольшой сумме, налогово, скорее всего, об этом не узнает. С усилением финансового мониторинга вопрос может возникнуть у банка, из-за которого украинец получает теневую зарплату. Если с этого дохода не уплачиваются налоги, то банк может прекратить сотрудничество с таким клиентом. Однако данные в налоговую банкиры не передают.

Кто и за что должен заплатить

В Украине ФЛПы (кроме избравших упрощенную систему) и обычные украинцы до 1 мая этого года должны подать декларации за прошлый год, говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

"При условии если у налогоплательщика отсутствуют подтверждающие документы относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции, оформленные согласно ст. 13 Кодекса, то в соответствии с п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодекса такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным", – отмечают в ГНС.

Заплатить налоги нужно за:

получение отдельных видов доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденных от налогообложения (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодекса);

получение доходов от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физических лиц (резидентов или нерезидентов)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодекса);

иностранные доходы (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодекса).

Налоговую декларацию также обязаны подавать:

физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (ст. 177 Кодекса);

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (ст. 178 Кодекса);

иностранцы, которые по результатам отчетного года получили статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодекса);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду (п. 179.3 ст. 179 Кодекса).

Налоговики также предупреждают: если вовремя не подать декларацию придется заплатить 340 грн штрафа. Также, согласно ст. 164-1 КУоАП, за непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций о доходах или включение в декларации извращенных данных, неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 136 грн).

И хотя возможности налоговой находить тех, кто не платит налоги, ограничены, рано или поздно могут возникнуть проблемы. В первую очередь вопросы могут возникнуть у банков. Кроме того, не будет возможности взять кредит (из-за отсутствия высокого легального дохода), а в будущем, когда методы налогового контроля будут ужесточаться, проблемы могут возникать и при покупке ценного имущества.