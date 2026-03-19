Украинцы обязаны платить налоги за свои квартиры: кто и сколько должен отдать

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). В январе-феврале 2026 года владельцы жилья и другой недвижимости уже перечислили в местные бюджеты 2,3 млрд гривен, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налог на недвижимое имущество является одним из ключевых источников наполнения местных бюджетов. Именно эти средства направляются на:

развитие общин;

ремонт и содержание инфраструктуры;

финансирование социальных программ.

Фактически каждый платеж напрямую влияет на качество жизни в городах и общинах. Наибольшие поступления традиционно обеспечивают экономически активные регионы:

Киев – 489,8 млн грн;

Киевская область – 238,2 млн грн;

Львовская область – 232,7 млн грн;

Днепропетровская область – 217,3 млн грн.

Регионы формируют значительную часть доходов от налога благодаря высокой концентрации недвижимости и бизнеса. Плательщиками налога являются:

физические лица;

юридические лица;

нерезиденты.

Главное условие – наличие в собственности жилой или нежилой недвижимости. Если объект имеет нескольких собственников, налог распределяется в зависимости от формы собственности:

при долевой собственности – каждый платит за свою долю;

при общей совместной – один из собственников по договоренности или решению суда;

если имущество разделено – каждый платит отдельно за свою часть.

Важно, что налог начисляется не на всю площадь жилья. Лица платят сумму, которая начисляется на ту площадь, что превышает установленные нормы:

квартиры – свыше 60 кв. м;

дома – свыше 120 кв. м;

комбинированная собственность (квартира + дом) – более 180 кв. м.

То есть владельцы небольшого жилья обычно не платят этот налог. Информацию о сумме налога направляет ГНСУ в виде налогового уведомления. Также ее можно проверить:

в электронном кабинете налогоплательщика;

через мобильное приложение "Моя налоговая".

Отмечается, что это позволяет быстро получить данные и избежать просрочки платежей. Увеличение поступлений на 14% объясняется сразу несколькими факторами:

более активная уплата налогов;

рост количества объектов недвижимости;

повышение стоимости жилья.

