Украинцы обязаны платить налоги за свои квартиры: кто и сколько должен отдать

Дарина Герцева
Кто и сколько платит налога в Украине

Украинцы, владеющие жилой или нежилой недвижимостью, должны платить налог на площадь, превышающую установленные нормы (60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов). За первые два месяца 2026 года в бюджеты уже поступило 2,3 млрд грн такого налога, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Налог на недвижимое имущество является одним из ключевых источников наполнения местных бюджетов. Именно эти средства направляются на:

  • развитие общин;
  • ремонт и содержание инфраструктуры;
  • финансирование социальных программ.

Фактически каждый платеж напрямую влияет на качество жизни в городах и общинах. Наибольшие поступления традиционно обеспечивают экономически активные регионы:

  • Киев – 489,8 млн грн;
  • Киевская область – 238,2 млн грн;
  • Львовская область – 232,7 млн грн;
  • Днепропетровская область – 217,3 млн грн.

Регионы формируют значительную часть доходов от налога благодаря высокой концентрации недвижимости и бизнеса. Плательщиками налога являются:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • нерезиденты.

Главное условие – наличие в собственности жилой или нежилой недвижимости. Если объект имеет нескольких собственников, налог распределяется в зависимости от формы собственности:

  • при долевой собственности – каждый платит за свою долю;
  • при общей совместной – один из собственников по договоренности или решению суда;
  • если имущество разделено – каждый платит отдельно за свою часть.

Важно, что налог начисляется не на всю площадь жилья. Лица платят сумму, которая начисляется на ту площадь, что превышает установленные нормы:

  • квартиры – свыше 60 кв. м;
  • дома – свыше 120 кв. м;
  • комбинированная собственность (квартира + дом) – более 180 кв. м.

То есть владельцы небольшого жилья обычно не платят этот налог. Информацию о сумме налога направляет ГНСУ в виде налогового уведомления. Также ее можно проверить:

  • в электронном кабинете налогоплательщика;
  • через мобильное приложение "Моя налоговая".

Отмечается, что это позволяет быстро получить данные и избежать просрочки платежей. Увеличение поступлений на 14% объясняется сразу несколькими факторами:

  • более активная уплата налогов;
  • рост количества объектов недвижимости;
  • повышение стоимости жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали массово покупать дорогие "хрущевки" из-за выгодного расположения и готовой инфраструктуры, даже несмотря на их устаревшее состояние. В то же время люди идут на это из-за недоверия к новостройкам и желания избежать рисков со строительством.

