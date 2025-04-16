Украинцы не получат выигрыш в онлайн-казино: какие налоги должны оплатить

Украинцы в случае выигрыша в интернет-казино могут не получить полной суммы выигрыша, поскольку с этих средств взимаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Таким образом, организаторы должны заплатить в общей сложности 23% выигрыша в госбюджет.

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Это объяснили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области объяснили особенности налогообложения НДФЛ выигрыша в интернет-казино. Азартным игрокам напомнили, что согласно подпункту 2.8 и пункту 2 ст. 164 Налогового кодекса Украины в общий месячный и годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются доходы в виде выигрышей и призов.

Порядок налогообложения выигрышей и призов определен пунктом 6 ст. 170 НКУ. В одном из подпунктов говорится, что налогообложение доходов в виде выигрышей и призов, кроме как в лотерею, осуществляется в общем порядке, установленном НКУ для доходов, окончательно облагаемых налогом на доходы физических лиц при их начислении, по ставке 18%. При этом указанные доходы окончательно облагаются налогом при их выплате за их счет.

Кроме того, на выигрыш в онлайн-казино налагается военный сбор в размере 5%. Начисление, содержание и уплата (перечисление) НДФЛ и военного сбора в бюджет осуществляется в порядке, установленном ст. 168 НКУ.

Учитывая это, а также то, что выигрышем или призом являются средства, подлежащие выплате игроку в случае его выигрыша в азартную игру, то налогообложению НДФЛ и военным сбором подлежит вся сумма выплачиваемых (перечисляемых) физическому лицу.

При этом содержание и уплата (перечисление) НДФЛ и военного сбора в бюджет субъекта хозяйствования. То есть налог уплачивается именно организатором азартных игр при выплате выигрыша за счет физического лица независимо от формы и способа выплаты средств.

Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, лидеры сферы азартных игр в Украине получили в течение 2024 года с суммарно 55,57 млрд грн дохода, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Однако лишь 6 из 10 крупнейших компаний "вышли в плюс" и получили прибыль, более 4 млрд грн на всех.

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