Украинцы накапливают долги по "кредитам до зарплаты": сумма ощутимо выросла

Украинцы наращивают долги по микрокредитах (т.н. "кредиты до зарплаты"). С начала 2024 года она выросла в 1,7 раза – до с 9,3 до 16,02 млрд грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: в целом ежемесячно украинцы берут 670 тыс. таких кредитов. Это почти в 2 раза меньше, чем в довоенном 2021 году – тогда выдавалось 1,2 млн микрокредитов в месяц.

Средняя сумма займа составляет 6 190 грн. Что сразу на 28% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего же украинцы оформляют займ на срок от 93 дней до 1 года – это происходит в 66,6% случаев. Также часто микрокредиты берут:

на 32-92 дня – 9,6%;

до 31 дня – 14,6%.

Реже всего кредиті оформляются на срок от 1 до 2 лет. Такое происходит всего в 1,3% случаев.

В свою очередь, отметим: главная проблема "быстрых кредитов" – огромные кредитные ставки. Они достигают сотен тысяч процентов в год. Разумеется, деньги дают в кредит не на год, а на период до одного месяца. Но годовой процент рискует заплатить тот, кто не смог вернуть кредит вовремя.

Компании предлагают акции для первого займа, однако такое предложение – попытка вовлечь клиента в микрокредитование. Например, одна из компаний на своем сайте обещает за кредит на 15 тыс. грн в месяц взять как процент всего 45 грн. Однако на сайтах кредиторов указаны и подлинные условия договора. Согласно им, реальная годовая процентная ставка может достигать 105 015% годовых. То есть практически любой клиент, который вовремя не вернет кредит, окажется в долговой яме.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине переписали условия дешевой ипотеки для молодежи. Теперь украинцы до 26 лет теперь будут платить ипотеку с первым взносом от 10% вместо 20%, как это было раньше.

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