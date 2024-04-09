Украинцы начали набирать кредиты и покупать пылесосы: на сколько выросли продажи техники в рассрочку

Украинцы снова начали активно покупать в кредит технику и электронику. В частности, в 2023 году они купили аккумуляторных пылесосов на 57% больше, чем в 2021-м. А роботов-пылесосов – на 50%.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается, что также украинцы нарастили покупки:

бойлеров – на 38%;

мультиварок – на 35%;

морозильных камер – на 23%.

При этом подчеркивается: в целом по данным одного из крупнейших маркетплейсов, в 2023 году уровень кредитования техники вернулся к уровню 2021 года. Более того, в дальнейшем кредитование продолжит расти.

"Мы наблюдаем рост доли кредитов в нетипичных для кредитования категориях. [В частности] Одежда, обувь и аксессуары, товары для дома", – рассказали эксперты.

На кредитование сильно влияет ситуация в Украине

В то же время, отмечается, на кредитование сильно влияет ситуация в стране. В частности:

до полномасштабного вторжения пропорция кредитов в магазинах и оплаты по частям в онлайне составляла около 70% и 30% соответственно;

сейчас соотношение изменилось – на оплату частями приходится 70% кредитов, на кредиты в магазинах – 30%.

Срок, на который покупатели оформляют рассрочку, растет

Кроме того, подчеркивается, растет и срок, на который покупатели оформляют рассрочку. Так, по данным государственного ПриватБанка:

"сейчас украинцы чаще всего оформляют рассрочку на 9 месяцев";

при этом за последний год средний срок рассрочки вырос примерно на 1 месяц.

Украинцы массово берут "кредиты до зарплаты"

В то же время, по данным Опендатабот, украинцы за 2023 год оформили 8,2 млн микрокредитов ("быстрые кредиты", "деньги до зарплаты") на общую сумму 49,62 млрд грн. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Более того, растут и долги по займам "до зарплаты" – их сумма составляет уже 9,3 млрд грн.

"Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения", – отмечают аналитики. Так, средняя сумма микрокредита составила 4926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие годы в Украине постепенно изменят правила выдачи микрокредитов. В частности, процентные ставки по ним урежут, а заемщиков начнут проверять на платежеспособность. Соответствующий закон уже подписан.

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