Украинцы массово берут "кредиты до зарплаты": заемщики задолжали уже миллиарды гривен

Украинцы за 2023 год оформили 8,2 млн микрокредитов ("быстрые кредиты", "деньги до зарплаты") на общую сумму 49,62 млрд грн. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Более того, растут и долги по займам "до зарплаты" – их сумма составляет уже 9,3 млрд грн.

Ежемесячно украинцы берут по 700 тыс. микрокредитов. Об этом свидетельствуют расчеты "Опендатабот".

"Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения", – отмечают аналитики. Так, средняя сумма микрокредита составила 4926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.

В то же время, задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. И главная проблема заключается в том, что долги увеличивались почти постоянно.

Так, если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя – 8,03 млрд грн по состоянию на 1 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально. Только в конце года сумма задолженности уменьшилась на 144 млн грн.

Главная проблема "быстрых кредитов" ссуд – огромные кредитные ставки. Они достигают сотен тысяч процентов в год. Разумеется, деньги дают в кредит не на год, а на период до одного месяца. Но годовой процент рискует заплатить тот, кто не смог вернуть кредит вовремя.

Компании предлагают акции для первого займа, однако такое предложение – попытка вовлечь клиента в микрокредитование. Например, одна из компаний на своем сайте обещает за кредит на 15 тыс. грн в месяц взять как процент всего 45 грн. Однако на сайтах кредиторов указаны и подлинные условия договора. Согласно им, реальная годовая процентная ставка может достигать 105 015% годовых. То есть практически любой клиент, который вовремя не вернет кредит, окажется в долговой яме.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие годы Украине постепенно изменят правила выдачи микрокредитов. В частности, процентные ставки по ним урежут, а заемщиков начнут проверять на платежеспособность. Соответствующий закон уже подписан.

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