Украинцы набрали "быстрых кредитов" на $1 млрд и массово накапливают долги: сумма может удивить

В 2024 году украинцы набрали на 27% больше микрокредитов, чем в предыдущем году, а сумма задолженности населения перед микрофинансовыми организациями (МФО), которые их предоставляют, выросла в 1,7 раза. В среднем украинцы набирали по 693 тысячи. микрозаймов ежемесячно.

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Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Национального банка Украины. Отмечается, что за 2024 год украинцы оформили 8,3 млн микрокредитов на общую сумму 51,69 млрд грн (более 1,2 млрд долларов по курсу на 4 апреля), что на четверть больше по сравнению с предыдущим годом (хотя количество займов почти не изменилось). Из этих ссуд 15,77 млрд грн перешли на 2025 год.

Выросла и средняя сумма микроссуды – в прошлом году она составляла 6 217 грн, или на 26% больше, чем в 2023-м, когда украинцы в среднем ссужали по 4926 грн за раз. А вот количество выданных микрокредитов в месяц в среднем составило 693 тысячи. Впрочем, месяц до месяца количество микрокредитов изменялось:

больше всего их начали оформлять в третьем квартале – около 729 тысяч кредитов в месяц ;

; в конце года одалживать стали меньше - около 691 тыс. кредитов в месяц.

Но украинцы не только начали брать больше кредитов, но и активнее накапливали долги. Так, за первые три квартала задолженность по микрокредитам удвоилась – с 9,3 млрд грн до 18,47 млрд грн.

И хотя к концу года долг уменьшился на 2,7 млрд грн, в целом картину это сильно улучшило: долг перед МФО на начало 2025 года составил 15,77 млрд грн. Это в 1,7 раза или в 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время украинские банки планируют несколько повысить ставки по депозитам в гривне. В результате во втором квартале-2025 г. максимальные ставки по вкладам могут достигнуть 16-17%. Средние проценты по кредитам также возрастут, хотя банкиры уверяют, что несущественно. Кроме того, повышение кредитных ставок не затронет ряд государственных программ кредитования бизнеса, а также есть Обитель.

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