Украинцы могут выйти на пенсию и начать получать деньги досрочно: какие условия

Украинцы могут начать получать пенсию досрочно. Однако не все – только те, кто соответствует определенным условиям.

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Так, выйти на пенсию, не дожидаясь наступления соответствующего возраста, можно, отработав на вредных производствах, передает "На пенсии". Впрочем, отметили там, это не единственный способ: такая возможность предусмотрена и для лиц с особым статусом. В частности:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны.

Кроме того, такое право имеют члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. А помимо них:

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;

участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Еще одна категория – лица, которые были уволены с работы в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья. Однако возможность выйти на пенсию раньше положенного предусмотрена не для всех таких людей. Сделать это могут лишь те, кому осталось не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста.

Какой нужен стаж для выхода на пенсию

В то же время, большинство украинцев выйдут на пенсию после накопления необходимого страхового стажа. С 1 января 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет он должен составлять не менее 30 лет. При этом с каждым годом он будет повышаться и к 2028 году составит 35 лет.

Выйти же на пенсию в 63 года можно только при наличии не менее 20-летнего стажа. А по достижении 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем же, кто по достижению пенсионного возраста не будет иметь необходимого страхового стажа, пенсия выплачиваться не будет. Однако без поддержки со стороны государства они не останутся – таким людям предусмотрена социальная помощь.

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