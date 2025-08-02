Украинцы могут вернуть себе уплаченные налоги: из бюджета с начала года раздали уже 470 млн грн

Украинцы имеют право вернуть из бюджета часть уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ). Это касается тех налогоплательщиков, которые тратили деньги на оплату обучения, страховые и пенсионные взносы, уплаты процентов по ипотеке.

Видео дня

Как отметили в Государственной налоговой службе (ГНС), за первые шесть месяцев налоги вернули себе уже 74 тыс. украинцев. Речь идет о сумме в 470 млн грн (в среднем по 6,3 тыс. грн на каждого).

Важно знать о налоговой скидке:

украинцы не очень активно пользуются налоговыми скидками, хотя имеют на нее право;

налоговая скидка – это фактически возврат части уплаченных налогов из бюджета. Вернуть можно то, что потратили на страхование, обучение, ипотеку и т.д;

для получения налоговой скидки необходимо обратиться в Государственную налоговую службу и заполнить декларацию.

Чаще всего украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:

оплата обучения

страхование и пенсионные взносы

уплата процентов по ипотеке

ТОП-регионы по количеству деклараций на налоговую скидку:

Львовщина – почти 10 тыс.

Киев – 6 тыс,

Киевщина – 5,2 тыс,

Днепропетровщина – 4,4 тыс,

Тернопольщина – 4,3 тысячи.

"Такой инструмент – это о доверии и партнерстве между государством и налогоплательщиками. Это пример того, что налоги работают на человека", – добавила Леся Карнаух.

Кто имеет право на налоговую скидку?

Налоговую скидку, согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, могут получить граждане Украины, которые:

получают доходы в виде заработной платы, из которых удержан НДФЛ;

в отчетном году фактически понесли определенные расходы, определенные Налоговым кодексом Украины.

К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:

Оплата обучения – за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.

Пожертвования и благотворительные взносы – в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.

Оплата за пользование ипотечным жилищным кредитом – часть суммы процентов за пользование кредитом.

Страховые платежи и пенсионные взносы – по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.

Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии – оплата вспомогательных репродуктивных технологий, но не более чем сумма, равная трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.

Оплата государственных услуг – стоимость государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

Расходы на строительство (приобретение) доступного жилья – суммы расходов на уплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья.

Расходы на аренду жилья – для внутренне перемещенных лиц (при определенных условиях).

Расходы на приобретение акций предприятия Дія Сити – расходы на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, которое приобрело статус резидента Дія Сити.

Как получить налоговую скидку?

Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете. К декларации прилагаются подтверждающие документы (копии квитанции, чеков, платежных поручений, копии договоров о предоставлении услуг, документы о степени родства и т.д.), а также паспорт и идентификационный код.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФОПов (физические лица-предприниматели) – она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала лишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!