ФОПам в Украине перепишут правила налоговых отчетностей: что известно

С 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) – она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала лишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

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Об этом сообщила народный депутат Галина Васильченко ("Голос") в эфире одного из телеканалов. До 2025 года ФЛП, а также юридические лица с наемными работниками подавали налоговую отчетность один раз в квартал.

Отчетность касалась трех платежей: налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора. Однако в начале 2025 года в рамках масштабного законопроекта об изменениях в налоговой системе была принята норма о ежемесячной подаче отчетов.

Министерство экономики аргументировало такое решение необходимостью оперативно мониторить смену кадров на предприятиях для обеспечения бронирования критически важных специалистов. Но эта логика не касалась ФЛП, которые вообще не имеют права на бронирование работников, и оказалась надуманной. Поэтому нововведение вызвало возмущение среди бизнес-сообщества и юристов.

Как рассказала Васильченко, инициатива о возвращении к квартальной отчетности обсуждалась полгода, с комитетами, правительством и при участии рабочих групп. "Мы неоднократно задавали вопрос, какое отношение имеют ФОПы к "критичности"? Это требование создало лишь лишнюю нагрузку", – подчеркнула она.

В марте 2025 года был зарегистрирован соответствующий законопроект. Хотя его не удалось принять сразу из-за отсутствия одного голоса, благодаря настойчивости депутатов норму таки удалось пересмотреть. Уже с 1 января 2026 года ФОПы снова смогут отчитываться один раз в квартал, как это было до изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во втором квартале в Украине прекратили деятельность 51 830 ФЛП, что на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года. Значительную часть среди закрытий составляли так называемые "однодневки" – предприниматели, которые зарегистрировались под госпрограммы или гранты, но не вели активной деятельности.

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